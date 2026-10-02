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TMO, 5 Ekim'den itibaren 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğday satışa sunacak.

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 5 Ekim'den itibaren 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğdayı satışa sunacağını duyurdu. Lisanslı depolardaki stoklar TÜRİB üzerinden, TMO depolarındaki stoklar ise kullanıcılara serbest satışa açılacak; fiyatlarda değişiklik yapılmayacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 5 Ekim'den itibaren 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğdayın satışa sunulacağını duyurdu.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, yakından takip edilen piyasa gelişmeleri ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda 1 Eylül'den itibaren TÜRİB üzerinden yapılan hububat satışlarının miktarı ile usul ve esaslarının yeniden değerlendirildiği belirtildi.

Önceki yıllardan devreden ve bu yıl alımı gerçekleştirilen hububat miktarıyla birlikte güçlü stok seviyesine ulaşıldığının altı çizilen açıklamada, bu kapsamda 5 Ekim'den itibaren 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğdayın satışa sunulmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, lisanslı depolarda bulunan stokların Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden serbest satışının devamının ve TMO depolarında bulunan stokların ise kullanıcılara serbest satışa açılmasının uygun görüldüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"TMO tarafından hasat döneminde belirlenen ve ilan edilen satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik ve artış yapılmamıştır. TMO, önümüzdeki süreçte de yurt içi ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri, arz-talep dengesini ve sektör ihtiyaçlarını yakından izleyerek çalışmalarını sürdürecektir. Satışlara ilişkin ayrıntılı bilgi TMO internet sayfasından ve iş yerlerinden alınabilecektir."

Kaynak: AA
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