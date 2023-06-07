TMO 2023 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2023 yılı buğday ve alım fiyatları açıklandı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Mevcut imkanlar dahilinde olabilecek en iyi rakamlar ortaya konmuştur" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi buğday alım fiyatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile netlik kazandı. Buna göre, 2023 yılı buğday alım fiyatı, ton başına 9 bin 250 TL ve arpa alım fiyatı da 7 bin 500 TL olarak belirlendi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Müdür İbrahim Sağlam "İlimiz dahil ülkemizin kuzeyi ilkbahar sonu aşırı yağışlarının getirdiği olumsuzluklarla meşgul olurken, özellikle güney illerimizin birçoğunda açılan buğday hasat sezonuyla beraber üreticilerin taban fiyat beklentileri de artmıştı. Malum, ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Seçim dönemine girmesi ve sonrasında Kabine değişikliği ile olabilecek en erken tarihte TMO alım fiyatları Cumhurbaşkanımız tarafından dün akşam duyuruldu. Buna göre, 2023 yılı buğday alım fiyatı bakanlığımızın ton başına bin TL desteği ile beraber 9 bin 250 TL ve arpa alım fiyatı da yine ton başına 500 TL destekle beraber 7 bin 500 TL olarak açıklanmıştır. Geçtiğimiz yıl buğdayda ton başına 6 bin 50 TL olan alım fiyatının, bu yıl 9 bin 250 TL olması, fiyatın yüzde 50'den fazla artırılmış olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, üreticimizin enflasyon ve artan maliyetler karşısında korunması öncelenerek mevcut imkanlar dahilinde olabilecek en iyi rakamlar ortaya konmuştur. Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, yaşadığımız sel felaketi dolayısıyla İlimiz ve çevre İllerdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu. - SAMSUN