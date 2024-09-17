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TKİ: 2023 Yılında 50 Tatbikat Hedefleniyor

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Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, yıl sonuna kadar gerçekleştirmeyi planladıkları 50 tatbikat ile iş kazalarının azaltılması hedefini vurguladı. Ayrıca, depremlerde madencilerin kurtarma çalışmalarına katılımı ve eğitimlerin önemine değindi.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, yıl sonuna kadar 50 tatbikat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "TKİ bünyesinde yıllara göre iş kazalarının sayısında son 20 yılda yüzde 85 ve son 10 yılda ise yüzde 30 azalma var." dedi.

Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 3. Maden Kurtarma Yarışması'nın açılışında yaptığı konuşmasında, geçen yıl 12 bin 771 kişiye çeşitli konularda eğitim verdiklerini söyledi. ?

Maden Arama Kurtarma yarışmasının, ekiplerin koordineli ve organize olmasını sağladığını, bilgi akışını ve tecrübe paylaşımı olanağı verdiğini dile getiren Çiftçi, "6 Şubat depremlerinde gördük. Depremde yaklaşık 10 bin madencimiz Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü olarak gelerek yüzlerce vatandaşımızı kurtardı." diye konuştu.

Çiftçi, madencilik sektörünün ülkelere yüksek katma değer sağlayan ve istihdam kapasitesi fazla olan dünyanın en kadim mesleklerinden biri olduğunu ifade etti. ?

Madencilerin, arama-kurtarma konularında etkin müdahalede bulunmaları hedefiyle teorik ve pratik eğitimler aldıklarını aktaran Çiftçi, şöyle devam etti: ?

"Bunun için afet eğitim parkurları inşa ettik. 320 madencimizin eğitimleri tamamlandı. Önümüzdeki aylarda eğitim alan madenci sayısı toplam 700 olacak. Bu yıl 26 tatbikat gerçekleştirdik, yıl sonunda tatbikat sayısı 50 olacak. TKİ bünyesinde yıllara göre iş kazalarının sayısında son 20 yılda yüzde 85 ve son 10 yılda ise yüzde 30 azalma var. Kaza ağırlık oranına baktığımızda da son 20 yılda yüzde 65, son 10 yılda ise yüzde 19 azalma olduğunu görüyoruz. Hedefimiz sıfır iş kazası, hedefimiz bir çalışanımızın bile burnu kanamadan evine huzurla dönebilmesi."

"6 Şubat depremleri dönüm noktası oldu"

TKİ, iştirakleri ve rodövansçı firmalarla toplam 3 bin 216 kişilik kurtarma ekibi ile afet bölgelerinde vatandaşların yanında olduklarını belirten Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 Şubat depremleri bir dönüm noktası oldu. Eksikliklerimizden ders çıkararak, doğru zamanda yaptığımız doğru hamlelerle zorlukları başarıya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda kriz yönetimi, üzerinde durduğumuz başlıklardan biri. Birçok firmaya eğitimler verdik. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sertifikalandırma merkezimizle farklı bir çok unvanda belgelendirme yapmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

Türkiye Kömür İşletmeleri Abdullah Çiftçi Ekonomi Türkiye Maden Yaşam Kaza

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