TKDK'dan Kırsal Kalkınma Destekleri: 2 Milyar Avro Hibe Sağlandı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, uyguladıkları programlarla bir yandan üretimi, diğer yandan da yerinde işleme ve pazarlamayı desteklediklerini söyledi.

İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kentteki bir otelde gerçekleştirilen IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Antalyalı, 2011 yılında hayata geçirilen IPARD programının kırsal kalkınmayı, üretimi, insanı merkeze alan planlı ve sürdürülebilir anlayışla yürütüldüğünü söyledi.

Geçen yıl program kapsamını 42 ilden 81'e çıkardıklarını, bugüne kadar 26 bin projeyle 105 bin civarında istihdama imkan sağladıklarını belirten Antalyalı, "Bizim desteklerimiz çok cazip. 20 bin avrodan başlayan 3 milyon avroya varan ve yüzde 75 hibe oranlarında olan desteğin yanı sıra aynı zamanda KDV, ÖTV gibi vergi muafiyetleri de sağlıyoruz. Şimdiye kadar vatandaşımıza 2 milyar avro destek verdik, 700 milyon avro da vergi muafiyeti sağladık. Türkiye'de yaklaşık 5 milyar avroluk yatırım gerçekleşti." dedi.

Antalyalı, İzmir'in geçen yıl destek ve hibelerden faydalanmaya başladığını, kentin proje konusunda ön plana çıkacağına inandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İhracatımızı arttırmak, insanımıza yerinde istihdam imkanı oluşturmak için gayret ediyoruz. Uyguladığımız programlarla bir yandan üretimi, diğer yandan da yerinde işleme ve pazarlamayı destekliyoruz. Böylece üreticiden tüketiciye uzanan süreci, Avrupa Birliği standartlarında kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuyoruz. TKDK olarak vizyonumuz üretimi ve emeği değerli hale getirirken toprağımıza, doğamıza, kültürümüze sahip çıkmak, modern teknolojiler ve yenilikçi yaklaşımlarla kırsal alanları geliştirmek."

Antalyalı, TKDK'nin İzmir'de 15 projeyi desteklediğini, toplam 180 milyon avro hibe vereceklerini sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ise TKDK destekleriyle İzmir'deki tarımın daha da güçleneceğini ve ürünlerinin katma değerli hale dönüşebileceğini anlattı.

Konuşmaların ardından uzmanlar katılımcıları IPARD III Programı konusunda bilgilendirdi.