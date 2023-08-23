TKDK Amasya İl Koordinatörlüğü, 802 projeye 23,2 milyon avro hibe desteği verdi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Amasya İl Koordinatörlüğü, 2013 yılından itibaren 802 proje için 23,2 milyon avro hibe desteği verdi. Desteklemelerle Amasya'ya birçok tarım ve hayvancılık tesisi kazandırıldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Amasya İl Koordinatörlüğü, 2013 yılından itibaren 802 proje için 23,2 milyon avro hibe desteği verdi.

TKDK İl Koordinatörü Cengiz Dikici, kurum binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda 16 sektörde yatırımlara yüzde 50 ile 70 arasında hibe desteği sağladıklarını belirtti.

Desteklemelerde kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyleyen Dikici, kadın yatırımcılara sıralamada ilave puan vererek projelerini ön plana çıkardıklarını, 40 yaş altı genç yatırımcılara da hayvancılıkta ilave yüzde 5 hibe sağladıklarını bildirdi.

Amasya'da 2013 yılından itibaren aldıkları 1547 proje başvurusundan 802'si için toplamda 23 milyon 200 bin avro hibe sağlandığını belirten Dikici, bu projelerle mevsimlik işçiler dahil 2 bin kişiyi aşkın istidam oluşturulduğunu ifade etti.

Dikici, desteklemelerle Amasya'ya 12 süt üretim tesisi, 50 besi çiftliği, 5 kanatlı eti üretim tesisi, 4 süt işleme tesisi, 2 süt toplama merkezi, 3 kırmızı et işleme tesisi, 1 kanatlı eti işleme tesisi, 1 su ürünleri işleme tesisi, 5 meyve-sebze işleme, soğuk hava deposu, 680 bitkisel üretim, işleme ve pazarlama projesi, 7 arıcılık projesi, 2 zanaatkarlık ve katma değerli ürünler projesi, 5 kırsal turizm tesisi, 25 yenilenebilir enerji tesisi kazandırdıklarını kaydetti.

IPARD II'nin 13. çağrı döneminde olduklarına dikkati çeken Dikici, desteklemelerden yararlanmak isteyen yatırımcıları kuruma davet etti.