Tivibu, 'The Pact' Dizisinin İki Sezonunu İzleyicilere Sunuyor

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, İngiliz yapımı polisiye drama türündeki "The Pact" dizisinin her iki sezonunu Türkçe dublaj ve altyazı seçenekleriyle izleyicilerin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu, dizi arşivini genişletmeye devam ederken, mayısta platforma eklenen "The Pact", güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle öne çıkıyor.

İki sezon olarak kurgulanan dizinin ilk sezonu, Galler'de 100 yıllık bir aile fabrikasında çalışan dört kadının bir gece yaşadıkları olay ve sonrasında gelişen süreci konu alıyor.

İlk sezonun oyuncu kadrosunda Rakie Ayola, Aneurin Barnard, Laura Fraser, Heledd Gwynn ve Abbie Hern yer alıyor. Laura Fraser, daha önce "Breaking Bad" başta olmak üzere birçok yapımda aldığı rollerle tanınıyor.

Dizinin ikinci sezonu yeni oyuncu kadrosuyla başka bir hikayeye odaklanıyor. İkinci sezon, sosyal hizmet görevlisi Christine karakterinin dört çocuğundan birinin ölümün ardından ortaya çıkan bazı gerçeklerle aileyi bir arada tutma çabasını konu alıyor.

İkinci sezonun oyuncu kadrosunda ise Rakie Ayola, Jordan Wilks, Mali Ann Rees, Lloyd Everitt ve Aaron Anthony yer alıyor. İki sezonda da başrolde öne çıkan Rakie Ayola, dizinin ikinci sezonu sayesinde BAFTA ödüllerinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Tivibu kullanıcıları dizinin her iki sezonunu Tivibu ekranlarında izleyebilecek.