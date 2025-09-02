TİM'den Avustralya'ya İhracat Hedefi: 2 Milyar Dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, Avustralya'ya 2024'te 1,1 milyar dolar olan dış satımı orta vadede 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Avustralya'nın Sidney ve Melbourne şehirlerine genel ticaret heyeti programı düzenlendi.

Makine, otomotiv, gıda, tekstil, otomasyon, kozmetik, mobilya ve finans sektörlerinden 16 firmadan temsilcilerin yer aldığı heyet, Sidney ve Melbourne'de Avustralya merkezli 140 firmayla 210 ikili iş görüşmesi yaptı.

Heyete başkanlık eden Güleç, Türkiye'nin Avustralya'ya ihracatının arzu edilen seviyede olmadığını, iki ülke arasındaki uzak mesafeye ve lojistik zorluklara rağmen Avustralya'ya ihracatı 2 katına çıkaracak potansiyelin bulunduğunu belirtti.

Güleç, Türkiye ile Avustralya arasında dengeli bir ticaret olduğunu ifade ederek, "2024'te Avustralya'ya yaklaşık 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Böylece Avustralya'ya yıllık ihracatta ilk kez 1 milyar dolar sınırını aşmış olduk. Aynı yıl Avustralya'dan ithalatımız ise 1 milyar 150 milyon dolar düzeyindeydi. 2025'in ilk yarısında ihracatımız yaklaşık yüzde 9 düşüşle 487 milyon dolara, ithalatımız ise yüzde 54 azalarak 320,6 milyon dolara geriledi." bilgisini verdi.

Ticaret heyetleri Avustralya merkezli firmalarla bir araya geldi

Avustralya'nın, Ticaret Bakanlığının "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında belirlediği ülkeler arasında yer aldığını belirten Güleç, şunları kaydetti:

"Biz de TİM olarak bu durumu fırsata çevirmek için Sidney ve Melbourne şehirlerine genel ticaret heyeti düzenledik. Makine, otomotiv, gıda, tekstil, otomasyon, kozmetik, mobilya ve finans gibi çeşitli sektörlerden 16 firmadan temsilcilerin yer aldığı heyet, önce Sidney'de ardından da Melbourne'de Avustralya merkezli firmalarla bir araya geldi. Avustralya Büyükelçimiz Ufuk Gezer ziyaretimizin Melbourne etabına katılarak ihracatçılarımıza destek verdi. Sidney ve Melbourne'deki temaslarımız, Avustralya'da özellikle makine, otomotiv, gıda, tekstil, mobilya başta olmak üzere birçok sektörümüz için ihracat potansiyeli olduğunu gösterdi. Biz bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olan Avustralya'ya ihracatımızı orta vadede 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."

Güleç, TİM olarak ihracatçı birlikleriyle 2026'da da Avustralya pazarına yönelik sektörel ve genel ticaret heyetlerinin yanı sıra milli katılım fuar projeleri planladıklarını ifade etti.