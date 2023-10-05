Tim Cook Apple Hisselerini Sattı

Tim Cook bugün Apple hisselerinin satışını gerçekleştirdi. 20 yılı aşkın süredir Apple bünyesinde çalışan Cook, uzun süre sonra yeniden hisse satışı gerçekleştirdi. İşte Tim Cook'un hisse sayısı, sattığı hisselerin tutarı ve dahası.

Cook yaklaşık 88 milyon dolarlık hisse sattı!

1998 yılında Apple'da çalışmaya başlayan Tim Cook, o tarihten beri şirketteki yükselişini sürdürdü. 2011 yılında şirketin CEO konumuna gelen Cook, Apple için büyük adımlara imza attı. Bunların birisi de geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 15 serisi. Ancak bugün Apple tarafında konumuz iPhone 15 değil Cook'un hisseleri.

Apple'da 2011 yılından beri CEO olarak görev alan Tim Cook, hisselerinin bir kısmını sattığını açıkladı. En son 2021 yılında hisse satışı gerçekleştiren Cook, o tarihte 355 milyon dolar değerindeki hisselerini elden çıkarmıştı. 2022 yılında hiç satış yapmayan Cook, şimdi vergiler dahil yaklaşık 88 milyon dolar değerindeki hisselerini sattı.

Apple hisselerinin düşük olduğu bu dönemde 511 bin hissenin satışını yapan Apple CEO'su, toplam 87,8 milyon dolar para aldı. Ancak vergiler çıkarıldığında Cook'un eline geçen para 41,5 milyon dolara düştü. Yani Cook bu satıştan net 41,5 milyon dolar elde etti.

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Yine satışla ortaya çıkan bir diğer bilgi ise CEO'nun Apple'daki diğer hisseleri. Ortaya çıkan bilgilere göre toplam 3,3 milyon hisseye sahip olan Cook, bu hisseler sayesinde Apple'da toplam 585 milyon dolarlık payı elinde tutuyor. Yani Apple CEO'sunun hala hatırı sayılır derecede hissesi var.

Şimdilik Tim Cook'un hisselerini neden sattığı bilinmiyor. Belirttiğimiz gibi Apple hisselerinin düşük olduğu bu dönemde Cook'un hisse satışı gerçekten dikkat çekiyor. Sizce Tim Cook hisselerini neden sattı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.