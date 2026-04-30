TİM Başkanı Gültepe: 'Türkiye'nin üretim gücü ve NATO ülkesi olması bizi Avrupa için vazgeçilmez kılıyor'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ülkelerin artık bütçelerinin büyük bir kısmını güvenliğe ayırmak zorunda kaldığını belirterek, "Türkiye'nin hem üretim gücü hem de bir NATO ülkesi olması, bizi Avrupa için vazgeçilmez kılıyor." dedi.

Türkiye ile Romanya arasındaki ekonomik ilişkiler, Avrupa Birliği ekseninde giderek daha stratejik bir boyut kazanıyor. Romanya'nın Avrupa Birliği üyesi olması Türk firmaları için bu ülkeyi Birlik pazarına açılan önemli bir kapı haline getirirken, üretim, ihracat ve yatırım süreçlerinde önemli avantajlar sunuyor.

Avrupa Birliği'nin geniş iç pazarı, fon mekanizmaları ve ticari düzenlemeleri, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da derinleştiriyor. Artan ticaret hacmi ve karşılıklı ekonomik entegrasyon tarafların birbirini tamamlayan yapısını ortaya koyarken, Avrupa Birliği'nin tedarik zincirlerindeki dönüşüm süreci de bu ilişkileri destekliyor.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Türkiye-Romanya Ticaret Heyeti ve B2B Görüşmeleri" için Bükreş'e kalabalık bir heyetle geldiklerini, Romanya'nın Türkiye, Türkiye'nin de Romanya için önemli bir partner olduğunu söyledi.

İki ülkenin karşılıklı işbirliğinin uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve her geçen gün gelişme potansiyeli taşıdığını dile getiren Gültepe, "Şu anki karşılıklı iş hacmimiz 13,5 milyar dolar civarında. Bunun yaklaşık 8,5 milyar dolarını ihracat, 4,5 milyar dolarını ise ithalat oluşturuyor." diye konuştu.

Gültepe, Türkiye'nin Romanya'ya ihracatında en büyük payı kimya sektörünün aldığını belirterek, "Kimya sektörünü, otomotiv ve çelik sektörleri takip ediyor. İthalatta ise Romanya'daki yatırımlar nedeniyle yine otomotiv ve özellikle tarım sektörleri ön planda." ifadesini kullandı.

"İstanbul'dan uçakla 50 dakikada, kara yoluyla 7-8 saatte buraya ulaşılabiliyor"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Romanya'nın yılda yaklaşık 150 milyar dolarlık ithalat yaptığına dikkati çekerek, Türkiye'nin 150 milyar dolarlık ithalattan sadece 8,5 milyar dolar pay alabildiğini ve bunu artırmak için Bükreş'te olduklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ticarette enerji, makine sektörü, savunma sanayisi ve teknoloji alanlarında potansiyel gördüklerini belirten Gültepe, "Son dönemde bu alanda büyük yatırımlar söz konusu. Özellikle tarım makinelerinde ciddi bir açık ve potansiyel var. Romanya, bu alanda en çok Almanya'dan ithalat yapıyor." dedi.

Gültepe, Romanya'nın Türk firmaları için Avrupa Birliği'ne açılan bir kapı niteliğinde olduğunu dile getirerek, "Burada şirket kuran girişimcilerimiz, AB üyesi bir ülkede faaliyet göstermenin tüm avantajlarından yararlanabiliyor. Ayrıca coğrafi yakınlık büyük bir koz, İstanbul'dan uçakla 50 dakikada, kara yoluyla ise 7-8 saatte buraya ulaşılabiliyor. Bu lojistik avantaj, rekabetçiliğimizi artırıyor." diye konuştu.

"Türkiye, savunma sanayisinde dünyada bir odak noktası haline geldi"

TİM Başkanı Gültepe, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle savunma sanayisinde dünyada bir odak noktası haline geldiğini belirtti.

Şu an 10 milyar dolar bandında olan savunma sanayisi ihracatının dünyadaki mevcut savaş konjonktürü nedeniyle daha da artacağını ifade eden Gültepe, "Ülkeler artık bütçelerinin büyük bir kısmını güvenliğe ayırmak zorunda kalıyor. Türkiye'nin hem üretim gücü hem de bir NATO ülkesi olması, bizi Avrupa için vazgeçilmez kılıyor." dedi.

Gültepe, 2026 yılına 282 milyar dolarlık ihracat hedefiyle başladıklarını belirterek, İsrail ve Amerika'nın İran'a yönelik hamleleri gibi öngörülemeyen gelişmelere rağmen ihracatı 280 milyar doların üzerine çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

"Vergi oranlarının düşürülmesi yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için büyük bir fırsat"

Mustafa Gültepe, geçen günlerde açıklanan düzenlemelerle, özellikle İstanbul Finans Merkezine yatırım yapacak firmalara önemli vergi avantajları getirildiğini ifade ederek, üretici ve ihracatçı firmalar için vergi oranlarının yüzde 20-25 bandından yüzde 9'a kadar düşürülmesinin yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Gültepe, rekabetçiliğin düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Şu an gittiğimiz her ülkede Türkiye'nin 'pahalı' kaldığı ifade ediliyor. Eğer yeni stratejiler ve proaktif yaklaşımlarla maliyet dengesini kurabilirsek, savunma, otomotiv, kimya ve hazır giyim gibi lokomotif sektörlerimizde çok daha güçlü bir konuma geleceğiz." dedi.