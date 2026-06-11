TİGEM 60 safkan Arap koşu tayı satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi, 30 dişi ve 30 erkek olmak üzere 60 baş safkan Arap koşu tayını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. İhale 30 Haziran'da Karacabey'de yapılacak, tay başına 100 bin lira teminat alınacak.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 60 baş safkan Arap koşu tayı satışı yapacak.
İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, tayların satışı, tek tek açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
Sultansuyu tarım işletmeleri yetiştirmesi 30 baş dişi ve 30 baş erkek olmak üzere, 60 baş safkan Arap koşu tayı satılacak.
İhale, 30 Haziran saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılacak. Tay başına geçici teminat bedeli olarak 100 bin lira alınacak.
İhaleye ilişkin şartnameye, www.tigem.gov.tr adresinden, Sultansuyu Tarım İşletmesi veya Karacabey Tarım İşletmesinden erişilebilecek.