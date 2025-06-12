Ticaret Bakanlığından Erçimsan Holding Genel Kurulu hakkındaki iddialara yanıt Açıklaması

Ticaret Bakanlığı, Erçimsan Holding'in genel kurul sürecindeki iddialara ilişkin, "Anonim şirketlerin genel kurul süreçleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmekte olup bu süreçte Bakanlığımızın dahli alt düzenleme ile belirlenen yurt içinde gerçekleştirilen belirli toplantılarda, toplantıya nezaret etmek üzere Ticaret İl Müdürlüğünce, Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesiyle sınırlı kalmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan, bir basın yayın organında yer alan haberde, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığının azlık pay sahibi olduğu Erçimsan Holding Anonim Şirketinin genel kurul süreci hakkında, İç Ticaret Genel Müdürlüğünü itham eden iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

"İthamlar tek taraflı ve gerçeklikten uzak"

Söz konusu haberdeki, Bakanlık ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile ilgili ithamların, tek taraflı ve gerçeklikten uzak olduğun altı çizilen açıklamada, şu değerlendirmelere verildi:

"Haberde, şirketin 8 Haziran 2023'teki genel kurul toplantısının, Bakanlık çalışanlarının eliyle ertelendiği ve bu ertelemenin şirketin yönetim yapısının değişmesine müdahil olmak amacıyla yapıldığına yönelik iddialara yer verilmiştir. Anonim şirketlerin genel kurul süreçleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmekte olup bu süreçte Bakanlığımızın dahli alt düzenleme ile belirlenen yurt içinde gerçekleştirilen belirli toplantılarda, toplantıya nezaret etmek üzere Ticaret İl Müdürlüğünce, Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesiyle sınırlı kalmaktadır. Kanuna hakim olmayanlarca da bilinen bir durum olmasına karşın, Bakanlığın şirketlere yönetim veya denetim kayyımı atama yetkisi olmadığı gibi, şirketlerin genel kurul toplantılarına müdahil olma yetki ve görevinin de bulunmadığını hatırlatmakta fayda bulunmaktadır. Bakanlık temsilcilerinin temel görevi ise genel kurul toplantılarının, Türk Ticaret Kanunu ve alt düzenlemelerine uygun şekilde yapılmasını gözetlemekten ibaret olup bu temsilcilerin doğrudan müdahalesi ile genel kurulun ertelenmesi mümkün değildir. Erteleme, mevzuatta öngörülen hallerle sınırlı olmak üzere toplantı başkanlığınca gerçekleştirilmektedir."

Açıklamada, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığının, İç Ticaret Genel Müdürlüğüne hitaben 5 Temmuz 2023 tarihli yazısıyla, ertelenen genel kurul toplantısında, mevzuata uygunluk yönünde tereddütlerinin olduğu aktarılarak, "Genel kurul toplantısına katılan Bakanlık temsilcilerinin, bu tereddütleri gidermek adına yetersiz kaldığı, bu nedenle erteleme üzerine yapılacak genel kurul toplantısına Bakanlığımız merkez teşkilatından 6 kişilik bir heyetin görevlendirilmesi talep edilmiştir. Mezkur yazı üzerine Bakanlık, merkez teşkilatının böylesi bir görevlendirme yapabilmeye yetkili olmadığı, genel kurula katılacak Bakanlık temsilcilerinin illerde Valilik (Ticaret İl Müdürlüğü) tarafından görevlendirilebileceği hususunda bilgi verilmiştir. Bununla birlikte Erzurum Ticaret İl Müdürlüğüne şirketin genel kurul toplantılarına katılacak olan Bakanlık temsilcilerinin büyükşehir belediyesinin talep ve endişelerini dikkate alarak azami dikkat ve özeni göstermeleri hususunda yazılı talimat verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Ticaret Bakanlığı yetkilerini hukuka bağlılık çerçevesinde sürdürüyor"

Erteleme üzerine gerçekleştirilen şirket genel kurul toplantısının, Bakanlık temsilcisinin de katılımıyla başladığına işaret edilen açıklamada, bu defa da büyükşehir belediyesi dışındaki azlık pay sahiplerinin talebi üzerine genel kurulun ertelendiği hatırlatıldı.

Şirketin 8 Haziran ve 8 Temmuz 2023'teki genel kurul toplantılarının, büyükşehir belediyesinin talebi üzerine, Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettişleri tarafından incelendiğine dikkat çekilen açıklamada, "İnceleme neticesinde, şirketin ve bağlı şirketlerinin genel kurul toplantılarında, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü personeli dışındaki Bakanlığımız mensuplarından Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Şirketin ve bağlı şirketlerinin genel kurul toplantılarının, sıhhat içinde tamamlanmasını teminen söz konusu genel kurul toplantıları sonrasında gerçekleştirilen tüm genel kurul toplantıları için Bakanlık temsilcisi olarak İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü personelleri arasından görevlendirme yapılmıştır. Bu görevlendirmeye ilişkin olarak taraflardan herhangi bir itiraz da olmamıştır. Söz konusu personellerin katılımı ile gerçekleştirilen genel kurul toplantıları, herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanmıştır." bilgisi verildi.

Haberde belirtilen İç Ticaret Genel Müdürü'nün, eski Personel Genel Müdür Vekili ve Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü personeli ile şirketin genel kurul süreçlerini görüştüğü iddiasının da tamamen gerçeklikten uzak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İç Ticaret Genel Müdürü ile eski Personel Genel Müdür Vekili arasında, 2021 yılından itibaren bu konu dahil olmak üzere herhangi bir görüşme gerçekleştirilmediği gibi İç Ticaret Genel Müdürü'nün Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ile yapılan bir telefon görüşmesi dışında gerek Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü personeli, gerekse de şirket yetkilileriyle süreç boyunca yüz yüze veya telefonla herhangi bir görüşmesi olmamıştır. Ayrıca, genel kurul toplantıları öncesi ya da sonrasındaki süreçte herhangi bir sözlü talimatı da bulunmamaktadır. Süreç tamamıyla mevzuat hükümleri ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen inceleme raporlarına uygun olarak yürütülmüştür. Konu hakkında Bakanlığımız ile ilgili ithamlar hakkında süreç yakından takip edilerek gerekli hukuki tedbirler alınacaktır. İdare hukukuna, ticaret mevzuatımıza ve kamu vicdanına uygunluk ilkesi doğrultusunda hareket eden Ticaret Bakanlığı, bundan sonra da görev ve yetkilerini şeffaflık, tarafsızlık ve hukuka bağlılık çerçevesinde kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."