Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Oyun dışı kalan lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koştu
Özel, ismini vermeden CHP'nin cumhurbaşkanı adayını ilan etti

İsim vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti
İstanbul'da göz gözü görmeyecek, özellikle 2 günde dikkat çekildi

İstanbul'da göz gözü görmeyecek kar için 2 güne dikkat çekildi
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! Hiç görmediği bebekle ilgili tepki çeken sözler

"Hiç görmedim" dediği Kaya bebekle ilgili tepki çeken sözler

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Öncesi Restoranlara Fiyat Denetimi Yapıyor

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Öncesi Restoranlara Fiyat Denetimi Yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde restoran ve lokantalarda fiyat denetimleri gerçekleştiriyor. İstanbul'da 48 ekip, fiyat tarifelerinin görünürlüğü ve ürün gramaj bilgilerini kontrol ediyor. Denetimler ramazan boyunca da devam edecek.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde restoranlara yönelik fiyat denetimlerine devam ediyor.

Bakanlık ekipleri, ramazan ayı öncesinde ülke genelinde restoran ve lokanta gibi yiyecek ve içecek sektöründe hizmet veren işletmelerde denetim gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İstanbul'da 48 ekip, yaklaşık 28 ilçede denetim yapıyor.

Denetimde fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısında yer alıp almadığı, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi. Ardından fiyat tarifelerinde yer alan ürünlerin gramaj bilgileri kontrol edildi.

Bunların yanı sıra, ekipler tarafından ürünlerin menü ve adisyon fiyatları karşılaştırılırken kuver ücretlerine de bakıldı.

Ramazan ayına kadar denetimlerin artarak süreceğini bildiren Bakanlık ekipleri, denetimlerin ramazan ayında da devam edeceği bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
img

Cezaevinden çıkanların nasıl karşılandığına bakar mısınız
img

TFF'nin tarihi teklifini reddetti
img

Bütün dünya onu konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti

TFF'nin tarihi teklifini reddetti
Türkiye'ye ayak basan Zelenski'nin ilk durağı Anıtkabir oldu

Masaya oturamayan Zelenski Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi
Sedat Peker'den MHP ve 'Türkiye'ye dönecek mi?' sorusuna yanıt

Peker'den MHP ve "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.