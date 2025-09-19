Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme: Yerli Çeliğe Talep Artacak

Ticaret Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme: Yerli Çeliğe Talep Artacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Dahilde İşleme Rejimi'ne yönelik yeni düzenleme ile Dahilde İşleme İzin Belgesi sürelerini kısaltırken, ihracatta kullanılacak ürünlerin üretiminde en az yüzde 25 yurt içi tedarik şartı getirdi. OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş, bu düzenlemenin yerli çeliğe talebi artıracağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi'ne (DİR) yönelik yapılan yeni düzenlemeyle, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) süreleri kısaltılırken, ihracatta kullanılacak ürünlerin üretiminde en az yüzde 25 oranında yurt içi tedarik şartı getirildi. OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, getirilen yeni düzenlemenin yerli çeliğe olan talebi destekleyici nitelikte olduğunu ve çelik sektöründe yerli üreticilerin kapasite kullanımlarına olumlu yönde etki edeceğini ifade etti.

Dahilde İşleme Rejimi'ne yönelik yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, dahilde işleme süreleri kısaltılırken, ihracatta kullanılacak ürünlerin üretiminde en az yüzde 25 yurt içi temin şartı getirildi. Yeni düzenleme, Türkiye'nin artan üretim kapasitesi ve çeşitlenen çelik kaliteleri dikkate alındığında ihracatçı firmalar için herhangi bir engel teşkil etmezken, yerli üretime olan talebi artıracak. Son yıllarda yerli çelik üreticilerinin büyük yatırımlar gerçekleştirdiği Türkiye, gerek çelik üretim miktarı gerekse çelik kalite çeşitliliği açısından kendi kendine yeten konumunu sürdürüyor.

Yerli üretimin korunmasına yönelik Ticaret Bakanlığı'nın uygulamaya aldığı düzenlemeyi sektörün geleceği için olumlu bir adım olarak değerlendiren OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, şunları kaydetti: "Türk sanayisinin geleceği yerli üretim kapasitesini güçlendirmekten geçiyor. Grup şirketlerimizle birlikte ülkemiz sanayisine yön veren yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığımızın yürürlüğe aldığı bu yeni düzenleme ile birlikte, çelik sektöründe hem iç piyasanın dengesi korunacak hem de ülkemizin ürettiği katma değer içeride kalacak. Bu sayede, stratejik sektörlerimizin başında gelen ve birçok sektörün temel taşı olan çelik sektörünün geleceği güvence altına alınacak."

Haksız rekabete karşı yerli üreticilerin desteklenmesinin hem çelik hem de ilgili diğer sektörler açısından önemli olduğunu vurgulayan Yalçıntaş, "Ticaret Bakanlığımızın uygulamaya aldığı bu düzenlemenin, ithalat kaynaklı döviz çıkışı ile ihracat kaynaklı döviz girişi arasında geçecek sürenin kısalmasıyla dış ticaret dengesine de olumlu etkisi olacak. Yeni düzenleme, yerli üreticiyi destekleyecek ve adil olmayan rekabet şartlarının önüne geçecek. Yerli çeliğe olan talebin artmasıyla birlikte kapasite kullanım oranlarımız yükselecek, yatırımların önü açılacak ve en önemlisi Türk sanayisi güç kazanacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı

AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Kassam Tugayları İsrail'e meydan okudu: Askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız

İsrail'e meydan okudular: Sizi cehenneme göndermeye hazırız
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un CV'sinde dikkat çeken Atatürk detayı

Yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın CV'sinde dikkat çeken "Atatürk" detayı
KYK yurduyla ilgili bir skandal iddia daha! Yurt müdüründen şok sözler

KYK yurduyla ilgili bir skandal iddia daha! Yurt müdüründen şok sözler
Filmleri aratmayan hikaye: 12 saatlik jet-ski yolculuğu ile Gazze'den Avrupa'ya kaçtılar

12 saat jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştılar! Sonrası daha da ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Almanya'da fark yedi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.