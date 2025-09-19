Ticaret Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme: Yerli Çeliğe Talep Artacak

Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi'ne (DİR) yönelik yapılan yeni düzenlemeyle, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) süreleri kısaltılırken, ihracatta kullanılacak ürünlerin üretiminde en az yüzde 25 oranında yurt içi tedarik şartı getirildi. OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, getirilen yeni düzenlemenin yerli çeliğe olan talebi destekleyici nitelikte olduğunu ve çelik sektöründe yerli üreticilerin kapasite kullanımlarına olumlu yönde etki edeceğini ifade etti.

Dahilde İşleme Rejimi'ne yönelik yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, dahilde işleme süreleri kısaltılırken, ihracatta kullanılacak ürünlerin üretiminde en az yüzde 25 yurt içi temin şartı getirildi. Yeni düzenleme, Türkiye'nin artan üretim kapasitesi ve çeşitlenen çelik kaliteleri dikkate alındığında ihracatçı firmalar için herhangi bir engel teşkil etmezken, yerli üretime olan talebi artıracak. Son yıllarda yerli çelik üreticilerinin büyük yatırımlar gerçekleştirdiği Türkiye, gerek çelik üretim miktarı gerekse çelik kalite çeşitliliği açısından kendi kendine yeten konumunu sürdürüyor.

Yerli üretimin korunmasına yönelik Ticaret Bakanlığı'nın uygulamaya aldığı düzenlemeyi sektörün geleceği için olumlu bir adım olarak değerlendiren OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, şunları kaydetti: "Türk sanayisinin geleceği yerli üretim kapasitesini güçlendirmekten geçiyor. Grup şirketlerimizle birlikte ülkemiz sanayisine yön veren yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığımızın yürürlüğe aldığı bu yeni düzenleme ile birlikte, çelik sektöründe hem iç piyasanın dengesi korunacak hem de ülkemizin ürettiği katma değer içeride kalacak. Bu sayede, stratejik sektörlerimizin başında gelen ve birçok sektörün temel taşı olan çelik sektörünün geleceği güvence altına alınacak."

Haksız rekabete karşı yerli üreticilerin desteklenmesinin hem çelik hem de ilgili diğer sektörler açısından önemli olduğunu vurgulayan Yalçıntaş, "Ticaret Bakanlığımızın uygulamaya aldığı bu düzenlemenin, ithalat kaynaklı döviz çıkışı ile ihracat kaynaklı döviz girişi arasında geçecek sürenin kısalmasıyla dış ticaret dengesine de olumlu etkisi olacak. Yeni düzenleme, yerli üreticiyi destekleyecek ve adil olmayan rekabet şartlarının önüne geçecek. Yerli çeliğe olan talebin artmasıyla birlikte kapasite kullanım oranlarımız yükselecek, yatırımların önü açılacak ve en önemlisi Türk sanayisi güç kazanacak" diye konuştu. - İSTANBUL