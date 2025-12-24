Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı
Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, 28 bin 75 TL olarak belirlenen yeni asgari ücretin fiyatlama davranışları üzerinde gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine izin verilmeyeceğini duyurdu. Artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılmasının ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığını belirten Bakanlık, tüm idari ve hukuki tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını ifade etti.

  • 2026 yılı asgari ücreti net 28 bin 75 TL olarak belirlendi.
  • Ticaret Bakanlığı asgari ücret artışını gerekçe göstererek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına izin verilmeyeceğini açıkladı.
  • Fahiş fiyat uygulamalarına karşı idari para cezaları ve hukuki tedbirler uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı asgari ücretinin yüzde 27 oranında artırılarak net 28 bin 75 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Bakanlık, belirlenen ücretin çalışma hayatına, üretim yapısına ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını temenni etti.

"ÜCRET ARTIŞI SONRASI ÖLÇÜSÜZ ZAM YAPILAMAZ"

Bakanlık açıklamasında, asgari ücret artışının fiyatlama davranışları üzerinde gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı. Asgari ücretin toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olduğu belirtilerek, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılmasının ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığı ifade edildi.

FAHİŞ FİYAT VE FIRSATÇILIĞA EN AĞIR YAPTIRIM

Ticaret Bakanlığı, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını bildirdi. Açıklamada, tüketiciyi mağdur etmeye yönelik haksız fiyat uygulamalarında idari para cezalarının istisnasız uygulanacağı ve yaptırımların güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde hayata geçirileceği kaydedildi.

DENETİMLER ÜLKE GENELİNDE SÜRECEK

Bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı ile il ticaret ve il tarım müdürlüklerinin sahada aktif görev yaptığını, ayrıca İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekiplerinin yoğun ve sürekli denetimler gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlık, fiyat istikrarını bozan, adil rekabeti zedeleyen ve vatandaşın alım gücünü hedef alan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

