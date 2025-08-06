Ticaret Bakanlığı'ndan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı: İtibar etmeyin

Ticaret Bakanlığı'ndan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı: İtibar etmeyin
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Ticaret Bakanlığı, son dönemde bazı bakanlıkların adı kullanılarak, para talebiyle kişi ve kurumları hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu tür dolandırıcılık girişimlerinin hukuka aykırı olduğu ve vatandaşların bu tür girişimlere itibar etmemeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca, karşılaşılan durumların emniyet birimlerine ve Bakanlığa bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı, son dönemde bazı bakanlıkların adı kullanılarak, para talebiyle kişi ve kurumları hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, vatandaşlardan bu tip girişimlere kesinlikle itibar etmemelerini istedi.

DOLANDIRICILAR TİCARET BAKANLIĞI'NIN ADINI KULLANIYOR

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Tüketicilerin dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldığı açıklamada, "Son dönemde, çeşitli bakanlıklarımızın ve bilhassa Ticaret Bakanlığımızın adı kullanılarak, kişi ve kurumları hedef alan para talebine yönelik dolandırıcılık girişimlerine dair ihbarlar ulaşmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı: İtibar etmeyin

MAĞDURİYET YAŞANMASI HALİNDE EMNİYETE VE BAKANLIĞA BAŞVURULMALI

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının ismini ve kurumsal itibarını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin tamamen hukuka aykırı olduğuna işaret edilerek: "Söz konusu teşebbüsler ivedilikle adli mercilere bildirilmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür girişimlere kesinlikle itibar etmemeleri, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına karşılaştıkları durumları derhal emniyet birimlerine ve Bakanlığımıza bildirmeleri büyük önem arz etmektedir." açıklaması yapıldı.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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