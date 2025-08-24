Ticaret Bakanlığı'ndan 'Kurasız Hac' Uyarısı: Aldatıcı Acentelere Cezalar Geliyor

Ticaret Bakanlığı, hac vizesi bulunmayan vatandaşlar için kayıt dışı şekilde hac programı düzenleyen acentelerin "özel hac vizesi" ya da "kurasız hac" gibi aldatıcı içerikli tanıtımlarına reklam durdurma ve para cezası uygulanacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşları, resmi prosedürler dışında 'özel hac vizesi' ve 'kurasız hac' gibi yanıltıcı vaatlerle mağdur eden firmaların Reklam Kurulunca gündeme alındığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'ye tahsis edilen kontenjan dahilinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kura yöntemiyle belirlenen kişilerin hac vizesi ile ibadetlerini ifa edebildiğine değinilerek, şu ifadelere yer verildi:

"'Kurasız hac' ve benzeri aldatıcı beyanlarla yapılan tanıtımlar neticesinde vatandaşlarımızın, hac vizesi yerine ticari vize veya turist vizesi gibi ibadet bölgelerine giriş imkanı tanımayan yollarla götürülmesi durumunda; hac ibadetinin yerine getirilememesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanamama, sağlık hizmetlerinde mağduriyet ve hatta sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde; hac vizesi bulunmayan vatandaşlar için kayıt dışı şekilde hac programı düzenleyen acenteler tarafından yapılan, 'hac ibadetinizi kura beklemeden yerine getirin', 'özel hac vizesi' ve 'kurasız hac' gibi aldatıcı içerikli tanıtımlara idari para cezası ve reklamları durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir."

Öte yandan Bakanlık tarafından mağduriyet yaşanmaması için kurasız hac ve benzeri usulsüz vaatlere itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu. - ANKARA