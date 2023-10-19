Ticaret Bakanlığı gramaj hilesi ve mevzuata aykırı reklamlara ceza yağdırdı

Ticaret Bakanlığı, gramaj hilesi ile yapılan gizli zamlara ve 'bebek suyu' gibi mevzuata uygun olmayan reklamlara 11 milyon 693 bin 933 TL idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, 10 Ekim'de yapılan Reklam Kurulu toplantısında; medyum, bebek suyu tanıtımları ve gramaj değişimi ile yapılan gizli zamlara ilişkin incelemeleri ele aldı. Toplantıda görüşülen 139 dosyadan 125'i mevzuata aykırı bulundu. Söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile toplam 11 milyon 693 bin 933 TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 40 dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

YILIN 10 AYINDA 75 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Kurul tarafından yılın ilk 10 ayında toplam 1662 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1470 dosya hakkında durdurma cezası ile toplam 75 milyon 835 bin 314 TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 78 dosyada erişimin engellenmesine karar verildi.

MEDYUM, BÜYÜ, FAL İÇERİKLERİNE ERİŞİM ENGELİ

Sosyal medya platformları ile çeşitli internet siteleri üzerinden erişim sağlayarak, tüketicilerin inanç ve duygularını korku, baskı ve hurafeler ile istismar edecek şekilde gerçekleştirilen medyum, büyü, fal tanıtımlarının Reklam Mevzuatı'nda yer verilen 'Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları hiçbir şekilde yapılamaz' hükmüne aykırı olduğu tespit edildi; 39 internet sitesi hakkında anılan reklamları durdurma cezası ile bu sitelere erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmasına karar verildi.

BEBEK SUYU TANITIMLARI MEVZUATA AYKIRI

Bebek ürünlerine yönelik ürünlerin satışının yapıldığı mağazalar ile internet ortamında yapılan satışlarda, ebeveynlerin bebek ürünlerine ilişkin hassasiyetlerini istismar edecek şekilde çeşitli markalara ait kaynak sularının veya mineralli suların 'bebek suyu' adı altında 'bebeklerin kemik gelişimine destek olacağı', 'böbrek sağlıklarını olumlu etkileyeceği', 'sağlıklı beslenmelerine katkı sağlayacağı' gibi ifadelerle tanıtımının yapıldığı tespit edildi. 'Bebek suyu' ismi ile satış için zorunlu olan yasal iznin alınmadığı, anılan ürünün bebeklere özel bir içerik ile denetimden geçmeden satışa arz edildiği ve ürünün bebek sağlığını olumlu etkileyeceğine yönelik ifadelerin mevzuata aykırı olup, bu şekilde yapılan tanıtımın tüketicileri yanıltıcı olduğuna karar verildi.

GİZLİ ZAMLARA İDARİ PARA CEZASI

Tüketicilere satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle birim fiyatlarında gizli olarak yapılan artışın, tüketiciler tarafından fark edilemediği ve bu suretle tüketicilerin satın alma kararlarının manipüle edildiğinin tespit edildiği 2 dosya hakkında idari para ve durdurma cezaları uygulandı.