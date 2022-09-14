'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde değişiklik; cayma hakkı süresi uzadı

TİCARET Bakanlığı'nın mesafeli sözleşmelerle ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmasını içeren yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mesafeli sözleşmelerde tüketicilerin yasal haklarının kullanımına ilave koruma getirildi. Cayma hakkı kullanımında malı iade süresi, 10 günden 14 güne çıkarıldı. Suç aleti olarak kullanılan ürünün cayma hakkı kullanılıp, yeniden satışa sunulmasının önlenmesi, ülke kaynaklarının israfının önlenmesi, çevreye verilen zararın azaltılması amacıyla bazı ürün grupları, cayma hakkından istisna tutuldu.

?Bakanlıktan yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in detayları aktarıldı. Açıklamada; e-ticaretin getirdiği hızlı ve kolay alışveriş imkanlarının, konvansiyonel ticaretten aldığı payın artan hızla yükselmesine yol açtığı, bu durumun tüketicilerin elektronik ticarette taraf oldukları mesafeli sözleşmelerin ağırlığını ve önemini artırdığı belirtildi. Mesafeli sözleşmelerle ilgili yeni satış ve pazarlama tekniklerine karşı etkin tüketici koruma sisteminin oluşturulması, AB direktiflerine uyumun sağlanması amaçları ile yönetmelik değişikliğine gidildiği de aktarıldı.

Satıcı, sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcılar ile kargo şirketleri arasında ticari sözleşmelerin revizyonu ile bilgi işlem sistemlerinde gerekli entegrasyonun yapılabilmesi, tüketicilerin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilerek aydınlatılabilmesi için değişikliklerin 1 Ocak 2024'te yürürlüğe gireceği kaydedildi.