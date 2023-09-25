Ticaret Bakanlığı Koordinasyonunda E-ihracat Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ev sahipliğinde "E-ihracat bilgilendirme" toplantısı düzenlendi.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, e-ticaretin ve e-ihracatın çok önemli olduğunu söyledi.

Dijitalleşme konusunda geri kalınmaması gerektiğini vurgulayan Kileci, "Dijitalleşme maalesef hepimizin çok iyi bildiği ama birazcık kulak arkası ettiği bir konu. Yakında göreceksiniz bunsuz olmayacak. Üstelik doğru kurgulamaz, planlamazsak çok ciddi tehlikeler içinde olacağız. İnsanoğlu olarak bir defans alışkanlığımız var. Bir tepki veriyoruz ama bunu bir şekilde yenmemiz gerekiyor, yeneceğiz de." dedi.

Kileci, birlik olarak öncesinde de benzer programlar yaptıklarını ancak gerekli katılımın sağlanmadığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Bu salonun dolması gerekiyordu ama maalesef böyle bir alışkanlığımız var. Şu an burada olanlar da bizim için çok ciddi bir kar. Salonda çok kıymetli hocalarımız var, bu işe inanan insanlar var. Buradan aldıklarınızı kendi çevrenize bu işin ne kadar önemli olduğunu dünyada artık dijital dünyanın kesinlikle çok kullanılması gereken çok daha iyi yerlere gelmesi gerektiğini anlatın. Hepimiz dilimiz döndüğünce anlatalım. Çünkü bir gün gelecek eğer siz bu oyunun içine dahil olmazsanız, bir şekilde sistemin dışında kalırsınız. Dolayısıyla benzeri programlara olabildiğince katılın, etrafınızdaki insanları çağırın."

Dünyada e-ticaretin giderek arttığını belirten Kileci, "Dünyada 2023 sonu itibarıyla yaklaşık 7 trilyon dolara ulaşan bir elektronik ticaret hacmi var. Bunun hala 30 milyar dolarlık bir payımız var bunun içerisinde. Dolayısıyla bunu iyi kullanmamız, yok saymamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Başkanı Hasan Önal, sunum gerçekleştirdiği program kapsamında gün boyunca eğitimler sürecek.