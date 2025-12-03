Ticaret Bakanlığından sınır aşan sahtecilik suçlarına karşı Europol ve Interpol ile ortak seminer

Ticaret Bakanlığı, sınır aşan sahtecilik suçları ve fikri mülkiyet haklarına yönelik aralarında Europol ve Interpol'ün de bulunduğu uluslararası kuruluşlardan katılımcıların yer aldığı 'Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin Bölgesel Semineri' düzenledi.

Ticaret Bakanlığı'nın Europol, Interpol, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nden ve çeşitli Avrupa ülkelerinden temsilcilerin katılımı ile düzenlediği seminerde, sınır aşan sahtecilik suçları ve fikri mülkiyet haklarına yönelik aralarında Europol ve Interpol'ün de bulunduğu uluslararası kuruluşlarla işbirliği amaçlandı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "Bakanlığımız hem gümrük idaresi hem de diğer ticaret unsurları nedeniyle fikri mülkiyet haklarının korunmasının merkezinde yer alıyoruz" dedi.

Gümrük idaresi olarak uluslararası düzenlemeleri de takip ettiklerini belirten Uçarmak, "Gümrük idaresi olarak uluslararası düzenlemelere paralel bir mevzuat düzenlemesini takip ediyoruz. Hiçbir zaman uluslararası düzenlemelerden geri kalmış değiliz. Dünya ticaret ve gümrük örgütlerinin kabul etmiş olduğu standartların aynısını biz kendi mevzuatımızda uyguluyoruz. Gümrük Kanunu'nun 57'nci maddesinde fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali olduğuna dair herhangi bir iddiada bulunulduğu takdirde gümrük idaresi aktif olarak bu işin içine giriyor" diye konuştu.

İşlemlerin tamamen elektronik olduğuna işaret eden Uçarmak, "Gümrük idaresi, firmaların başvurusu olmasa bile fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eder bir şey gördüklerinde firmaların başvurusunu sağlamak şartıyla alıkoyabilir ve işlemleri resen durdurabilir" diye konuştu.

Uçarmak, bu hakların gümrükte korunmasının en önemli yolunun ise hak sahibinin işin peşine düşmesi olduğunu ifade etti.

"Gümrüklerde sahteciliğe karşı mücadele sürüyor"

Gümrük Kanunu'na göre üzerinde ya da iç ve dış ambalajlarında üretildiği ülkeden başka bir ülkede üretildiğini gösteren, o izlenimi uyandıran simge ya da işaret taşıyan eşyanın ithaline gümrük idaresinin doğrudan doğruya izin vermeyeceğini de belirten Uçarmak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun için herhangi bir kimsenin başvurusuna gerek yok. Bunun da önemli uygulamalar olduğunu geçmişte ben Gümrükler Genel Müdürlüğü yaparken de tecrübe etmiş, buna yönelik genelgeler yazdığımı hatırlıyorum. Dolayısıyla belki o dönem çok daha yoğun uygulanıyordu ama şu anda belki bunun çok fazla uygulaması olmayabilir. Çünkü geçmişte işte Almanya'da üretilmiş gibi Çin'den getirdiği bir ürünü gösteriyordu. Yani tüketicide yanlış kanaat oluşturacak şeyler oluyordu ve çok sık eşya üzerinde elleştemeye neden olabilecek, hatta ithalatı reddedebilecek işlemler yaptığımızı ben kendim uygulamalarımdan hatırlıyorum. Onun için eğer başvuru varsa gümrük idaresi bu konuda aktif olarak işini yapıyor."

Uçarmak, 2022'de Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da önemli değişiklikler yaptıklarını da hatırlattı. Gümrük idaresinden ziyade çevrim içi alışveriş platformlarına yükümlülük getirdiklerine dikkati çeken Uçarmak, "Eğer fikri ve sınai mülkiyet hakkına sebebiyet verecek bir satış varsa, sahte bir ürünü, markayı orada satıyorsa, hak sahibi platforma başvurduğu takdirde satıcı derhal onu ilandan kaldırmak zorunda. Bunun için bir mahkemeye, herhangi bir şekilde önceden başvuruya gerek yok" şeklinde konuştu.

Ülke genelinde faaliyet gösteren 160 gümrük müdürlüğü ile gümrüklerde sahteciliğe karşı mücadelenin sürdüğünü ifade eden Uçarmak, fikri ve sınai mülkiyet hakkının korunmasının tek başına gümrük idarelerinin çalışmasıyla olamayacağını vurguladı. Uçarmak, bu konuda farkındalığı artırmak için hem ulusal hem de uluslararası çalışmalara aynı hızla devam ettiklerini söyledi.

Sınır aşan sahtecilik suçları konusunda uluslararası gelişmelerin ve iyi ülke uygulamalarının karşılıklı paylaşılmasını hedefleyen seminerin açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Europol, Interpol ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi temsilcileri ile Bulgaristan, Fransa, Belçika, Yunanistan, İtalya, İspanya, Almanya ve Polonya'dan ilgili kamu idarelerinin yetkilileri katıldı. - ANKARA