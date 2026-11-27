Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hedeflerinin Rusya ile 100 milyar dolarlık yıllık karşılıklı ticaret hacmine ulaşmak olduğunu belirterek, "Bunu iş insanlarının kendilerinin yapacakları yatırımlar ve ticaret hacimleriyle gerçekleştirebiliriz. Her iki ülkenin üretim kapasitesi ve pazar imkanlarından daha iyi yararlanarak ikili ticaretimizde ürün çeşitliliğini artırmak istiyoruz." dedi.

Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonun 20. Dönem Toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Toplantının ardından Türk-Rus 20. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü imzalandı. Protokolün ardından Türkiye-Rusya İş Forumu gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Rusya hükümetlerinin ticaret, sanayi, ulaştırma, tarım ve enerji bakanlıkları ile ilgili kamu kuruluşları arasında geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen KEK toplantılarının çalışma gruplarına yönelik hazırlık toplantılarının tamamlandığını söyledi.

Karma Ekonomik Komisyonu toplantısını başarıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Bolat, "Akşama kadar devam edecek bu forum çerçevesinde bu açılış konuşmalarını müteakiben Türk ve Rus iş insanları, heyetler birbirleriyle ikili görüşmeler yapacaklar, çalışma panellerinde sektörel sunumlar ve toplantılara iştirak edecekler." diye konuştu.

Bolat, Türkiye-Rusya arasındaki iyi komşuluk ilişkileri ve yapıcı işbirliğinin bugüne kadar artan bir tempoda devam ettiğini belirterek, "2025 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacmi 50 milyar dolara yaklaştı. Rusya toplam rakamda Türkiye'nin üçüncü büyük ticaret ortağı konumundadır. Türkiye de Rusya'nın ithalatında dördüncü sırada, ihracatında üçüncü sırada yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz 100 milyar dolarlık yıllık karşılıklı ticaret hacmine ulaşmaktır"

Bolat, güçlü komşuluk ilişkileri, ekonomik yapıların birçok sektörde birbirini tamamlaması ve iş dünyaları arasında kurulan güçlü iş bağlantılarının Türkiye-Rusya ekonomik işbirliğini daha da geliştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vizyoner yaklaşımları ve ortak iradeleriyle iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin çok boyutlu ve dinamik yapısının güçlenmesinin mümkün olduğunu dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 100 milyar dolarlık yıllık karşılıklı ticaret hacmine ulaşmaktır. Bunu iş insanlarının kendilerinin yapacakları yatırımlar ve ticaret hacimleriyle gerçekleştirebiliriz. Bu noktada her iki ülkenin üretim kapasitesi ve pazar imkanlarından daha iyi yararlanarak ikili ticaretimizde ürün çeşitliliğini artırmak istiyoruz."

"E-ticaret platformlarının etkin bir şekilde kullanılması ticari ilişkilerimizin dayanıklılığını artıracaktır"

Bolat, tarım ve gıda, otomotiv, kimya, tekstil, hazır giyim, mobilya ve inşaat malzemeleri başta olmak üzere birçok sektörde Türk ürünlerinin Rusya pazarlarında daha fazla yer almasını arzu ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin işleme, üretim ve imalat kapasitesiyle Rusya'nın ham madde, girdi, hububat ve enerji potansiyelini bir araya getiren ortak projelerin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir tedarik zincirlerinin kurulması için çalıştıklarını aktaran Bolat, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği ve Rusya'nın da Avrasya Ekonomik Birliği üyeliği firmalarımız ve yatırımcılarımız için yeni pazarlara ulaşma konusunda önemli imkanlar sunmaktadır. Konjonktürel gelişmeler ışığında ülkelerimiz arasındaki lojistik bağlantıların güçlendirilmesi, özellikle Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanarak deniz yoluyla ticaretin devamlı ve artarak gelişmesi, gümrük işlemlerinin karşılıklı olarak kolaylaştırılması, e-ticaret platformlarının etkin bir şekilde kullanılması ticari ilişkilerimizin dayanıklılığını artıracaktır. Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı doğrudan yatırımların yaklaşık 10 milyar dolara ulaşmış olması, Türkiye'de 3 bin civarında Rus şirketinin bulunması ve Rusya'da da 1300 kadar Türk şirketinin faaliyet göstermesi, iş insanlarının her iki ülkenin ekonomilerine ve ortak geleceğine olan güvenini gösteriyor."

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin en önemli alanlarından birinin de müteahhitlik sektörü olduğuna işaret eden Bolat, "Rusya, Türk müteahhitlerinin bugüne kadar en fazla inşaat projesini üstlendiği birinci sıradaki ülkedir. Bugüne kadar Türk müteahhitleri Rusya'da 2 bin 190 projeyi başarıyla tamamlamışlardır. Bu projelerin toplam değeri 103 milyar dolardır." dedi.

Türk müteahhitlerinin uluslararası tecrübelerini ve iş yapma kalitelerini gelecek dönemde başlayacak projelerde de Rusya ile paylaşmaya hazır olduğunu kaydeden Bolat, şunları kaydetti:

"Bu başarının arkasında kıymetli iş insanlarımızın ve müteahhitlerimizin, yatırımcılarımızın cesareti, kararlılığı ve geleceğe olan güveni yatmaktadır. Bizlere düşen görev bu cesur adımları güçlendirecek kararları almak, mekanizmaları kurmaktır. Hepimizin bildiği gibi dünya ekonomisi son 5-6 senede Kovid salgını, bölgesel çatışmalar, tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve artan korumacılık eğilimlerinin beslediği ticaret savaşları nedeniyle çok ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bulunmaktadır. Türkiye güçlü ekonomik altyapısı, istikrarlı siyasi liderliği, dinamik nüfusu, genç ve donanımlı iş gücü, stratejik coğrafi konumuyla küresel ve bölgesel bir yatırım ve üretim üssü, aynı zamanda tedarik üssü konumundadır."

Kaynak: AA