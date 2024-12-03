Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Irak İş Birliği İçin Toplantı Düzenledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Irak'ta farklı alanlarda faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye- Irak Yuvarlak Masa Toplantısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Toplantıya, Bakan Bolat'ın yanı sıra Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri, DEİK Başkanı Nail Olpak ile her iki ülkeden iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bolat ile Al-Greyri, şirket temsilcileriyle, faaliyetleri, gelecek planları ve yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşme gerçekleştirdi.