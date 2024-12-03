Üye Girişi
Haberler
Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı

Kürsüde eline verilen kağıdı kameralar önünde yırttı

 Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü

Sınırımızı kan gölüne çeviren savaştan en net görüntü

 Türkiye'ye göç dalgası konuşulurken Hatay sınırında Suriyeliler memleketlerine dönüyor

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü
Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi

Türkiye'nin 12 gündür takip ettiği davada 10 isme daha tutuklama talebi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Irak İş Birliği İçin Toplantı Düzenledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Irak İş Birliği İçin Toplantı Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Irak'ta faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle bir araya gelerek, iş birliklerini güçlendirmek için görüş alışverişinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Irak'ta farklı alanlarda faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye- Irak Yuvarlak Masa Toplantısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Toplantıya, Bakan Bolat'ın yanı sıra Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri, DEİK Başkanı Nail Olpak ile her iki ülkeden iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bolat ile Al-Greyri, şirket temsilcileriyle, faaliyetleri, gelecek planları ve yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
img

Wanda'nın bütün kirli çamaşırlarını ortaya serdi
img

Yüzükteki mesaja dikkat
img

Sınıftaki tüm erkekler, kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Memur ve emekli zam oranı 2025'te ne kadar olacak? Salı hangi diziler var? 3 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Aralık günün maçları nereden izlenir? Belgrad Ormanı imara açılıyor iddiası doğru mu? DMM açıkladı 4 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Başak, İkizler, Balık burcu yorumu! 4 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.