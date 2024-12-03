Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Irak İş Birliği İçin Toplantı Düzenledi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Irak'ta faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle bir araya gelerek, iş birliklerini güçlendirmek için görüş alışverişinde bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Irak'ta farklı alanlarda faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakan Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye- Irak Yuvarlak Masa Toplantısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde düzenlendi.
Toplantıya, Bakan Bolat'ın yanı sıra Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri, DEİK Başkanı Nail Olpak ile her iki ülkeden iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bolat ile Al-Greyri, şirket temsilcileriyle, faaliyetleri, gelecek planları ve yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşme gerçekleştirdi.