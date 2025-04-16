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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ziyaretinde Ekonomik İlişkileri Güçlendirmeyi Hedefliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ziyaretinde Ekonomik İlişkileri Güçlendirmeyi Hedefliyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şam'da Suriye Maliye Bakanı ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi üzerine görüşmeler yaptı. Suriye ekonomisinin yeniden inşası ve işbirlikleri konularında önemli kararlar alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şam ziyareti kapsamında özel sektör çatı kuruluşları başkanlarının katılımıyla Suriye Maliye Bakanı Mohamed Yasser Barnia ve heyeti ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ziyareti kapsamında özel sektör çatı kuruluşları başkanlarının katılımıyla Suriye Maliye Bakanı Mohamed Yasser Barnia ve heyeti ile bir araya geldi. Bakan Bolat, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerimiz için dönüm noktası olan Şam ziyaretimizde, özel sektör çatı kuruluşlarımız başkanlarının katılımıyla Suriye Maliye Bakanı Sayın Mohamed Yasser Barnia ve heyeti ile bir araya geldik. Görüşmede Suriye ekonomisinin kurumsal altyapısının güçlendirilmesine ülkemizin yapabileceği katkılar, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması, bankacılık altyapısının geliştirilmesi ve Suriye'nin yeniden imarı konularını ele aldık. Yeni ve özgür Suriye'de özel sektör liderliğinde Suriye ekonomisinin gelişmesi, Suriye'nin sunduğu yatırım fırsatlarında işbirliklerinin tesisi, ticaretin kolaylaştırılması ve ticaret ile yatırımların yasal altyapısının güçlendirilmesi konularını tüm boyutlarıyla değerlendirdik. Bu kapsamda, ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri tüm boyutlarıyla kapsayacak Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının önemine işaret ettik. Yeni dönemde ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri yeni bir seviyeye taşımak için ihtiyaç duyulan tüm mekanizmaların kurulması konusunda mutabık kaldık. Ülkelerimiz arasında ekonomik entegrasyonun tesisi vizyonuyla ve halklarımızın yüzyıllara dayanan kardeşliğinden aldığımız güçle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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