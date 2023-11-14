Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 'Sanayi yok' laflarına itibar etmeyin

TÜM Sanayi ve İş Adamları Derneği üyeleriyle toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Allah'a şükür başarılıyız. Çok yol aldık, kaliteli, rekabetçi, hızlı teslim yaptığımız tedarik zinciri olarak çok hızlı bir şekilde alıcılara malı ulaştırdığımız güçlü bir sanayiye sahibiz. O yüzden böyle sokak ağzıyla ve ajite edecek şekilde 'Sanayi yok, işte sanayide bir şey yapılmadı' gibi laflar duyduğunuzda sakın itibar etmeyin" dedi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul programı çerçevesinde Levent'te bulunan Tüm Sanayi ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantıda Bakan Bolat'a Bakan yardımcısı Volkan Ağır ve TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan eşlik etti.

"YARININ TÜRKİYE'Sİ DE İNŞALLAH BUGÜNDEN DAHA İYİ OLACAK"

Toplantıda TÜMSİAD üyelerine seslenen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Gelişmiş ülkelerin ortak özelliği metal, makine, mühendislik, otomotiv ve de son 20 yılın içinde bilişim sektörlerinde çok hızlı gelişmiş olmaları, çok yüksek oranda gelişmiş olmaları, böyle bir güçlü ekonomiye sahip olmalarıdır. Üretim biliyorsunuz bir tutkudur. İmalat, üretim, bir stratejik değerdir. Yani şöyle ya üretici olacaksınız ya da ticaret yapacaksınız ya da ihracat yapacaksınız. Ekonomi ancak bu şekilde büyüyebilir. Bunları yapmak için de önce yatırım yapmanız gerekiyor. Devlet, hükümet olarak da bizim görevimiz yatırım dostu politikalar uygulamak, üretimin artmasını sağlayan tedbirleri almak, istihdamı arttırmak yoluyla vatandaşlarımıza iş imkanları sağlamak ve mal ve hizmet ihracatını arttıracak teşvik tedbirlerini de uygulayarak destekler vererek ülkemizin döviz kazanmasını ve bu döviz yoluyla da ihtiyacı olan ithalatı yapabilmesini sağlamaktır. Büyüme arttığında ticaret artar, ticaret arttığında da refah düzeyi ve satın alma gücü artar. Bunlar birbirine bağlı çok önemli bir zincirin halkalarıdır. Allah'a çok şükür bugünün Türkiye'si 20 yıl öncesiyle mukayese edildiğinde çok çok iyi durumda. Yarının Türkiye'si de inşallah bugünden daha iyi olacak" dedi.

"SON 21 YILDA 189 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMLAR YAPILDI"

'Türkiye Yüzyılı ufku çerçevesinde Türkiye'mizi 4 buçuk yıl sonra çok daha iyi noktalara taşımış olacağız' diyen Bakan Bolat, "Bugün ülkemizde dünyanın en iyi, modern altyapıları tamamlanmış durumda. Ulaştırma sektörünün bütün alt sektörlerinde son 21 yılda 189 milyar dolarlık yatırımlar yapıldı. Üst yapı modernleştirildi. Sanayimizde büyük bir atak başardık. Bazen duyuyoruz, komik ifadeler, 'Türkiye'de sanayi yok' ya da 'Türkiye sanayide gelişmedi.' Arkadaşlar 214 milyar dolar milli gelir 20 yılda 906 milyar dolara çıktı. Bu sene 1 trilyon doları aşacak, şurada kaldı iki ayımız, 1 buçuk ayımız. Milli gelirimizin 3'te 1'lik bir kısmı sanayi sektöründen oluşmakta. 906 milyar dolar ya da 1 trilyon doları bölün 3'te 1'e, nasıl sanayinin geliştiğini göreceksiniz. İhracatımız 36 milyar dolardı, şimdi 254 milyar dolar. Bu sene inşallah 255-256'yı mal ihracatında geçeceğiz, 100 milyar doları hizmetler ihracatında geçeceğiz. Mal ihracatımızın yüzde 93'ü sanayi ürünleri. 254'ün yüzde 93'ü yaklaşık 235-238 milyar dolar yapıyor. Kime satıyoruz bunu? Yüzde 45'ini Avrupa Birliği ülkelerine. İngiltere'yi diğer Avrupa ülkelerini ABD'yi eklediğinizde yüzde 60'ı buluyor bu rakam. Gelişmiş, zengin pazarlar, bizim ürünlerimiz kaliteli olmasa, rekabetçi fiyata sahip olmasa, alırlar mı? Almaz, dünyanın her tarafından alabilir bu ürünleri. Demek ki sanayide biz, Allah'a şükür başarılıyız. Çok yol aldık, kaliteli, rekabetçi, hızlı teslim yaptığımız tedarik zinciri olarak çok hızlı bir şekilde alıcılara malı ulaştırdığımız güçlü bir sanayiye sahibiz. O yüzden böyle sokak ağzıyla ve ajite edecek şekilde 'Sanayi yok, işte sanayide bir şey yapılmadı' gibi laflar duyduğunuzda sakın itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.