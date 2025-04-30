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Ticaret Bakanı Ömer Bolat Libya'da Ekonomi ve Ticaret Bakanı ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Libya'da Ekonomi ve Ticaret Bakanı ile Görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya ziyaretinde Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed El-Huveyc ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticaret hacmini güçlendirmek ve yeni iş fırsatlarını değerlendirmek üzerine önemli kararlar aldı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed El-Huveyc ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya temasları kapsamında Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed El-Huveyc ile bir araya geldi. Bakan Bolat görüşmeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Libya ziyaretimiz kapsamında Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sayın Muhammed El-Huveyc ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki 4 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmini kalıcı olarak güçlendirmek ve yeni iş fırsatlarını değerlendirmek üzere verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Özellikle müteahhitlerimizin öncelikli pazarlarımız arasında yer alan Libya'daki projeleri ile ilgili önemli kararlar aldık. Önümüzdeki dönemde proje sayısını arttırmak üzere finansal ve hukuki zemini güçlendirecek enstrümanlar belirledik. Libya ile yasal altyapının güçlendirilmesi ve ikili platformların etkin kullanılması da dahil olmak üzere önümüzdeki dönemde ticaret, yatırım ve müteahhitlik ilişkilerimizi güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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