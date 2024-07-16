Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya Ekonomi Bakanı ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ticaret Bakanları Konferansı'na katılmak üzere gittiği İtalya'da Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Ken Saito ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "G7 Ticaret Bakanları Konferansı vesilesi ile bulunduğumuz İtalya'da Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Ken Saito ile bir görüşme gerçekleştirdik, Türkiye-Japonya ekonomik ilişkilerine ilişkin birçok önemli konuyu ele aldık. Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutladığımız 2024 yılında Japonya ile ticaret hacmimizi dengeli bir şekilde yukarılara çıkarmak, ülkemizde mevcut Japon yatırımlarını artırmak ve üçüncü ülkelerde müteahhitlik sektöründe yeni ortaklıklar geliştirmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.