Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Enflasyon %44,5'e düştü, Suriye ile ticari ilişkiler güçlenecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Enflasyonda 31 puanlık gerileme sağlandı, yüzde 75 seviyelerinden yüzde 44,5 seviyelerine düşüş oldu. Birkaç ay içinde enflasyonda yüzde 30'lu rakamları konuşuyor olacağız" dedi.

DEİK 6'ncı Ticari Diplomasi Ödül Töreni; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK İş Konseyi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Ödül töreni öncesi konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin güncel ekonomik verilerine ilişkin bilgi paylaştı. 2025 yılında yüzde 4 büyüme hedefi olduğunu söyleyen Bakan Bolat, Suriye ile ticari ilişkilerin yeni dönemde geliştirileceğini ifade etti.

Ekonomik göstergelerde olumlu bir gidiş olduğunu ifade eden Bakan Bolat, "2024 yılında ekstra olarak 1 milyona yakın istihdam sağlandı. İşsizlik seviyeleri tek hanelerde. Sanayi üretimi yönünü yukarı çevirdi. Enflasyonda 31 puanlık gerileme sağlandı, yüzde 75,5 seviyelerinden yüzde 44,5 seviyelerine gerileme oldu. Birkaç ay içinde enflasyonda 30'lu rakamları konuşuyor olacağız" diye konuştu.

2024 yılı ihracat rakamlarını da hatırlatan Bakan Bolat, "2024 yılı mal ihracatımız yıllık yüzde 2,5 oranında artışla 262 milyar dolara ulaşmıştır. 2024 yılında dış ticaret açığını da tam 24 milyar dolar düşürerek 82,2 milyar dolara kadar indirdik. 2024'te ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 5,5 puan artışla yüzde 76,1'e yükseldi. 2025 yılı için net ihracat ve sabit sermaye yatırımlarının da desteğiyle 4 büyüme oranına ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin yeniden inşasında en kritik rolü Türkiye oynayacaktır"

Suriye'de yeni dönemde ticari ilişkilerin geliştirileceğini de belirten Bakan Bolat, "Suriye'de yeni bir dönemin başladığını hep beraber görüyoruz. Bu süreçte, Suriye ile olan ticaret ve yatırım ilişkilerimizin yeniden biçimleneceğine ve derinleşeceğine inanıyoruz. Hem Türk hem de Suriye halkı için karşılıklı fayda sağlayacak projelerde ortaklıklar kurmak, bölgemizdeki istikrarı artırmak ve geçtiğimiz kayıp yılları telafi etmek adına önemli bir adım olacaktır. Suriye'nin yeniden inşası, altyapı tesisi ve ülkede hayatın normalleşmesi sürecinde şüphesiz en kritik rolü güçlü kamu ve özel sektörüyle Türkiye oynayacaktır. Bu kapsamda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Cilvegözü Sınır Kapısı'nı hızlıca faaliyete geçireceğiz"

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü için atılan adımlardan da bahseden Bakan Bolat, "Suriye'deki iç savaş nedeniyle, ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüş işlemlerini kolaylaştırmak adına 21 Aralık 2024 tarihli 'Suriye Vatandaşlarının Geri Dönüş İşlemlerine Dair Genelge'yi yayımladık. Diğer taraftan, Türkiye ile Suriye arasındaki gümrük kapılarında ilave personel ve donanım takviyeleri yaptık. Yayladağı Gümrük Kapısını hizmete açtık. Bu aşamada, yolcu geçişi için kullanılmakla birlikte önümüzdeki süreçte ticari geçişleri de başlatacağız. Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yer alan tampon bölgede incelemelerde bulunduk. Türkiye'nin, başta Suriye'ye ve Orta Doğu'ya açılan en önemli geçiş kapısı olan bu kapının genişletme çalışmalarını tamamlayarak hızlıca faaliyete geçireceğiz. Suriye'nin yeniden imarı, Türkiye'nin uluslararası ticaretinin devamı körfez ve Arabistan yarım adasına ulaşım açısından önemli gelişmeleri bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Ülkemiz Filistin'e en çok yardımda bulunan ülke konumunda"

Türkiye'nin Filistin'e destekleri ile ilgili de konuşan Bakan Bolat, "İşgal faaliyetlerini Suriye topraklarına da genişleten İsrail'in Filistinli kardeşlerimize uyguladığı zulüm ve vahşet ise maalesef yıllardır artarak sürüyor. Ülkemiz yaklaşık 100 bin ton ürün ile Filistin'e en çok yardımda bulunan ülke konumundadır. Filistin ile ticaret hacmimizi istikrarlı bir şekilde artırmayı hedefliyoruz. Varış yeri Filistin olan ithalatçının Filistin olduğu ürün listelerinin Filistin'e ulaştırılmasına da izin veriyoruz. Bizim onlara yardımcı olmamız üzerimizdeki en önemli görevlerdendir" diye konuştu. - İSTANBUL