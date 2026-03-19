Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Darülaceze sakini Fuzuli Nedim Şimşek'i ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Darülaceze sakini Fuzuli Nedim Şimşek'in talebi üzerine Darülaceze'yi ziyaret ederek Şimşek ile bir araya geldi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan Darülaceze'yi ziyareti esnasında Darülaceze sakinlerinden Fuzuli Nedim Şimşek'in buraya yerleşmesine vesile olan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşmek istemesinin ardından Bakan Bolat'ı arayan Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Fuzuli Şimşek'i Bakan Bolat ile görüştürmüştü.

Bu gelişmenin ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllar sonra Şimşek'i ziyaret etmek üzere Darülaceze'ye geldi. Bakan Bolat'ı Darülaceze girişinde, Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ve beraberindeki heyet karşıladı. Karşılamanın ardından İslam'ın makamında kısa bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede Darülaceze'nin yürüttüğü faaliyetler ve kurum sakinlerine sunulan hizmetlere ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu. Ziyaret kapsamında Bakan Bolat'a günün anısına Darülaceze rozeti takdim edildi.

Rozet takdiminin ardından Bakan Bolat ve beraberindeki heyet, Darülaceze sakinlerinin bulunduğu bölüme geçti. Burada kendisini görmek isteyen Fuzuli Nedim Şimşek ve diğer sakinlerle bayramlaşan Bolat, gerçekleşen görüşmede Şimşek'le yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Bolat, konuşmasında Darülaceze'nin önemli bir tarihe sahip olduğunu işaret ederek, "Bugün bizim tarihimizden ve inancımızdan kalan bir eser ve miras olan Darülaceze'de büyüklerimizi bayram ziyareti için buraya geldik. Kıymetli başkanımız Esra Ceceli İslam ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu kutsal görevlerinde üstün başarıları cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Okmeydanı Darülaceze'de 370 kadar, Darülaceze Vakfının gözetiminde olan büyüklerimiz var. Yetim çocuklar var, kimsesiz çocuklar var. Bütün büyüklerimizle bayramlaştık arife günü ve burada dün akşam Sayın Mustafa Varank ve Sayın Bilal Erdoğan'ın ziyaretinde de karşılaşan Nedim amcamızı da bu vesileyle bayram ziyaretinde görme fırsatımız oldu." dedi.

Devletin kimsesiz kalan toplumun tüm kesimlerine her zaman yardım eli uzattığını anlatan Bolat,"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu anlamda muazzam bir kutsal görev yapıyor ve devlet bütçesinin yüzde 3 buçuk kadar kaynağı bu tür şehit yakınlarımız ve gazilerimiz de dahil olmak üzere kullanılıyor. Gördüğünüz gibi burası mükemmel bir tesis. Sultan Abdülhamit'in yaptırdığı bu tarihi güzel eserin içinde tam bir huzur havası var. Büyüklerimiz sağlıklı bir şekilde ihtiyaçlarının hepsi Darülaceze tarafından karşılanarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Rabbim onlara sağlık, afiyet, uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Bolat, bu vesileyle Fuzuli Nedim Şimşek'i görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirerek yaklaşık 20 yıla yakın süredir kendisiyle her zaman ilgilendiklerini söyledi.

Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine barış, sağlık huzur getirmesi temennisinde bulunan Bolat, bayramın güzellikle geçmesini diledi.

Fuzuli Nedim Şimşek ise çağrısı üzerine Bakan Bolat'ın kendisini ziyarete gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek "Kendisi çok iyi bir insandır. Ben 17-18 senedir onu tanırım. Her bakımdan bana yardımcı olmuştur. Yaşam evlerine de o yatırdı beni. Her zaman yanımda oldu. Allah razı olsun kendisinden." dedi.