Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği Ekonomi Komiseri ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarını sürdürdüğü Brüksel'de Avrupa Birliği'nin Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği'nin Ekonomi Komiseri Sayın Paolo Gentiloni ile Avrupa Komisyon'unda bir araya geldik, Türkiye ile AB arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geleceği ve gümrük işbirliğimiz konularında görüş alışverişinde bulunduk. Gümrük Birliği'nin dünya ekonomisindeki gelişmelere de cevap verebilecek ve Türkiye-AB arasındaki ikili ticaretin tüm alanlarını kapsayacak şekilde geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdik. Gümrük Birliği ile sağladığımız ekonomik entegrasyon sayesinde AB ile ikili ticaret hacmimiz 2022 yılında yaklaşık 200 milyar dolar ile tüm zamanların rekor seviyesine ulaşmıştır. Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı AB ile ticari ve ekonomik iş birliğini karşılıklı adımlarla daha çok geliştirmek için ortak çalışmalarımız devam edecektir" dedi.