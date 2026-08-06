Bakan Bolat: Terörsüz Türkiye vizyonu ekonomiyi ileri taşıyacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun üretimden yatırıma, ticaretten ihracata kadar her alanda ülkenin potansiyelini daha da ileriye taşıyacağını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Milli Dayanışma" etiketiyle dijital medya platformlarında başlatılan iletişim kampanyasına ilişkin paylaşım yaptı.

Milli dayanışmanın, güçlü ekonominin ve kalıcı kalkınmanın en sağlam temeli olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen 'Terörsüz Türkiye' vizyonu, ülkemizin huzurunu ve güven ortamını daha da güçlendirirken, üretimden yatırıma, ticaretten ihracata kadar her alanda Türkiye'nin potansiyelini daha da ileriye taşıyacaktır. Milli dayanışma ruhuyla kenetlenen milletimiz, ' Türkiye Yüzyılı' hedeflerine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürecek. Yüce Allah'ın izniyle, güçlü ekonomisi, artan refahı ve yükselen ticaret hacmiyle bölgesinde ve küresel ölçekte daha etkin bir Türkiye inşa edecektir."

Kaynak: AA