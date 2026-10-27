Ticaret Bakanı Bolat, Şili Büyükelçisi Arcos'a veda ziyaretinde teşekkürlerini iletti

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos ile bir araya geldiklerini belirtti.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Arcos ile veda ziyareti kapsamında Bakanlıkta görüştüklerini bildirdi.

Arcos'un, görev süresince ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunduğunu belirten Bolat, büyükelçiye nazik işbirliği için teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Bolat, Şili'nin Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmeye önem verdiği ülkeler arasında yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Şili arasındaki işbirliğinin önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Sayın Büyükelçiye ülkemizdeki görevinde gösterdiği işbirliği için teşekkür ediyor, kişisel ve mesleki geleceği için en iyi dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: AA