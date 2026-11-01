Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ticaret Bakanı Bolat, Senegal ile 1 milyar dolarlık ticaret hedefini teyit etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü. Görüşmede 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi teyit edildi; gelecek yıl Türkiye'de yapılacak Türkiye-Senegal İş ve Yatırım Forumu da ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Serigne Gueye Diop ile görüşmesinde, gelecek yıl gerçekleştirilecek Türkiye-Senegal İş ve Yatırım Forumu da dahil olmak üzere Senegal ile işbirliğine karşılıklı yarar temelinde devam edeceklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 42.? ?İSEDAK Toplantısı vesilesiyle Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanlarımızca konulan 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi teyit ettik ve bu hedefe yönelik atabileceğimiz adımları ele aldık." ifadelerini kullandı.

Türk firmalarının altyapı, mobilya, enerji ve madencilik gibi sektörlerde Senegal'deki aktif çalışmalarına ilave olarak, iki ülke arasında imzalanan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın yürürlük sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunduklarına dikkati çeken Bolat, "Gelecek yıl ülkemizde gerçekleştirmekte mutabık kaldığımız Türkiye-Senegal İş ve Yatırım Forumu da dahil olmak üzere Senegal ile işbirliğimize karşılıklı yarar temelinde devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Bu haber 422 sitede yayınlandı.
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den '100 il, 1000 ilçe' projesi

Bahçeli'den dengeleri değiştirecek proje! Detayları açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 milyon Euro! Arda Güler Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor

30 milyon Euro! Arda Güler Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor
Karadağ'a vizesiz seyahat resmen sona erdi

Türkler artık bu ülkeye vizesiz giremeyecek
Fındık Kurdu Berna'yı görenler şaşırıyor! Artık 27 yaşında

Fındık Kurdu Berna büyüdü! Son halini görenler tanıyamıyor
Bitlis'te dev patates hasadı! Görenleri şaşkına çeviren büyüklükte

İki ele sığmayan dev hasat! Görenleri şaşkına çeviren büyüklükte
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Tamamlanınca 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek
Murillo puan kaybının sebebini tek kelimeyle açıkladı

Puan kaybının sebebini tek kelimeyle açıkladı
Gazze’de ateşkes yine delindi! İsrail okul çevresini hedef aldı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Okul çevresi hedef alındı, çok sayıda ölü ve yaralı var