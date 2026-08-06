Türkiye-Polonya ticaretinde rekor: 12,5 milyar dolar

?????? Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Polonya arasındaki ticaret hacminin, 2025 yılı itibarıyla 12,5 milyar dolara ulaşarak bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktığını ve 10 milyar dolarlık ortak hedefi aştığını belirterek "İkili ticaret hacmimizi, kısa vadede 15 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından, Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptığı temaslara ilişkin paylaşım yaptı.

Polonya Ekonomi ve Maliye Bakanı Andrzej Domanski ile bir araya gelen Bolat, görüşmede ticaret, müteahhitlik, yatırımlar, enerji, ulaştırma, lojistik, savunma sanayii ve uzay araştırmaları ile üçüncü ülkelerde işbirliği alanlarını ele aldıklarını bildirdi.

Bolat, bu yılın sonbahar döneminde Türkiye'de, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde "Türkiye-Polonya Yatırım ve İş Forumu" ile "Türkiye-Polonya Danışma Mekanizması" toplantısının yapılması konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Ticaret hacminde 15 milyar dolar hedefi

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdiklerine işaret eden Bolat, ticari ve ekonomik ilişkilerin stratejik alanlarda derinleştirilmesi ve Gümrük Birliği'nin işleyişinin geliştirilmesinin, mevcut ekonomik entegrasyonu daha da güçlendireceğini vurguladıklarını aktardı.

Bolat, Sanayi Hızlandırma Yasası başta olmak üzere, AB'nin yeni ticaret ve sanayi politikalarının, Avrupa'nın ve Türkiye'nin rekabetçiliği, tedarik zincirlerinin güvenliği ve sürdürülebilirliği üzerindeki etkilerini, etraflıca değerlendirdiklerine dikkati çekerek "Bu politikaların ancak kapsayıcı ve Gümrük Birliği'nin kazanımlarını koruyarak geliştiren bir anlayışla ele alınması halinde, ekonomik güvenlik ve rekabetçilik bağlamında beklenen faydaları sağlayacağını vurguladık. 2025 yılı itibarıyla Polonya ile ikili ticaret hacmimiz 12,5 milyar dolara ulaşarak, bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıkmış ve 10 milyar dolarlık ortak hedefimizi aşmıştır. İkili ticaret hacmimizi, kısa vadede 15 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya'daki metro, otoyol ve büyük altyapı projelerinde, Türk müteahhitlerinin elde ettiği başarıların, sektörün teknik kapasitesini ve güvenilirliğini açık biçimde ortaya koyduğunun altını çizen Bolat, şöyle devam etti:

"Türk yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, Polonya'da bugüne kadar yaklaşık 10,1 milyar dolar değerinde 72 projeyi başarıyla hayata geçirmiştir. Mevkidaşım ile gerçekleştirdiğim görüşmede, Türk müteahhitlik sektörünün Polonya'daki büyük ölçekli projelere katkısını ve üçüncü ülkelerde Türk ve Polonyalı şirketler arasında bu alanda işbirliği fırsatlarını ele aldık. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini karşılıklı fayda temelinde daha da ileriye taşıma konusundaki ortak irademizi teyit ederek önümüzdeki dönemde temaslarımızı ve işbirliğimizi güçlendirme hususunda mutabık kaldık."

İş dünyası temsilcileriyle de buluştu

Öte yandan, Varşova'daki temasları kapsamında, Polonya'da faaliyet gösteren Türk iş dünyası temsilcileriyle de görüştüğüne değinen Bolat, Polonya'daki girişimci ve yatırımcıların, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade etti.

Bolat, toplantıda, Türkiye-Polonya ekonomik ilişkilerinin mevcut görünümünü, karşılıklı yatırım ve ticaret imkanlarını, Türkiye'nin Avrupa sanayisiyle bütünleşik üretim kapasitesi ve küresel ekonomide yaşanan dönüşümün ortaya çıkardığı fırsatları ele aldıklarını bildirerek şunları kaydetti:

"Görüşmede, Türkiye'nin, güçlü üretim altyapısı, stratejik konumu, nitelikli insan kaynağı ve Avrupa değer zincirlerindeki kritik rolü sayesinde, uluslararası yatırımcılar için cazibesini koruduğunu gördük. Polonya'da faaliyet gösteren iş insanlarımızın ve girişimcilerimizin, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesinde üstlendikleri yapıcı rolü sürdüreceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA