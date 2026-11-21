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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Çalışma ve Rehabilitasyon Bakanı Ali Al-Abed Al-Rida ile bir araya geldi.

Bolat, İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Görüşmede, Türkiye-Libya ilişkilerinin mevcut durumunu ve işbirliğini daha ileriye taşıyacak adımları ele aldıklarını belirten Bolat, Libya'da yaşanan güncel gelişmelere ilişkin de görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Bolat, görüşmenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Afrika'daki önde gelen ticaret ve yatırım ortaklarımızdan Libya ile köklü tarihi bağlarımız ve güçlü kardeşlik ilişkilerimiz temelinde geliştirdiğimiz işbirliğini, ticaret ve yatırım başta olmak üzere her alanda daha da güçlendirmeye kararlıyız. Türkiye-Libya ilişkilerinin gelişmesinin, ülkelerimizin yanı sıra bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlenmesine de önemli katkılar sunacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA