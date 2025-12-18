Haberler

Ticaret Bakanı Bolat, "Konya İl Tanıtım Günleri" etkinliğinin açılışında konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonda son 48 ayın en düşük rakamını gördüklerini belirterek, "Fiyatlardaki enflasyonun aşağıya gelişi, fiyat istikrarının sağlanması, para ve döviz piyasalarındaki istikrar, döviz dengelerimizin iyileşmesi ve döviz rezervlerimizin artması hep iyi yolda olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenen "Konya İl Tanıtım Günleri"nin açılışında konuşan Bolat, etkinliğe katkısı olan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Selçuklu İmparatorluğu'nun başkenti Konya'nın, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'nın bugün burada buluştuğunu dile getiren Bolat, bu durumun Türkiye'nin güzelliğini ve dayanışmasını ortaya koyduğunu söyledi.

Bolat, Konya'nın sanayi ve ticaret ürünlerinin, tüm ilçelerinin nadide eserlerinin ve örneklerinin 9. Konya İl Tanıtım Günleri'nde sergilendiğini anlatarak, buraya gelenlerin Konya'nın sıcaklığını, güzel eserlerini ve çalışkanlığını göreceğini söyledi.

Türkiye'nin her yerinde büyük gelişmeler yaşandığını ifade eden Bolat, son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin ekonomide, ticarette, sanayide, tarımda, ulaştırmada, enerjide, savunma sanayisinde, dış politikada, eğitimde, sağlıkta, çevrede, sanatta ve her alanda çok büyük büyük gelişmeler kaydettiğini anlattı.

Bolat, bu gelişmenin özellikle yurt dışından daha iyi görüldüğünü kaydederek, Türkiye'nin makroekonomideki başarılarıyla ekonomisini 6 kat büyüttüğünü, kişi başına düşen gelirini 5 kattan fazla, ihracatını 7,5 kat artırdığını bildirdi.

"Türkiye artık gelişmiş ülkeler liginde yer alıyor"

Ticaret Bakanı Bolat, istihdamda, sanayide ve üretimde yaşanan artışlardan bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin her tarafında bu gelişmenin izleri ve eserleri görülüyor ve gelişme Allah'ın izniyle devam edecek. Bütün bakanlarımız, bakan yardımcılarımız, bakanlıklardaki değerli çalışma arkadaşlarımız, illerde valilerimiz, belediye başkanlarımız ülkemizi daha yüksek yerlere getirmek ve gelişmişlik seviyesini artırmak için harıl harıl çalışıyoruz. Türkiye artık gelişmiş ülkeler liginde yer alıyor. Yıl sonunda Allah izin verirse dünyada cari fiyatlarla 16. sıraya yükselecek. 17'deydik 16'ya yükseleceğiz. Satın alma gücü paritesine göre de 12'nci sıradaydık 11'inci sıraya yükseleceğiz."

"Enflasyondaki düşüş sürecek"

Bakan Bolat, Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve terör saldırıları gibi Türkiye'yi olumsuz etkileyen gelişmelere değinerek, tüm bu zorlukların üstesinden geldiklerini söyledi.

Ekonominin daha iyi olacağının altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Fiyatlardaki enflasyonun aşağıya gelişi, fiyat istikrarının sağlanması, para ve döviz piyasalarındaki istikrar, döviz dengelerimizin iyileşmesi ve döviz rezervlerimizin artması hep iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Ekonomimiz son 21 çeyrektir büyümeye devam ediyor. Son 23 yılda yüzde 5,4 ortalama büyüme sağladık, yıllık. Bu, devam edecek. Enflasyonda son 48 ayın, yani 4 yılın en düşük rakamlarına geldik. Daha da aşağıya gelecek. İhracat artışı devam edecek. Dış dengelerimiz, cari işlemler dengelerimiz gerçekten çok ciddi iyileşme kaybetti."

Bolat, Konyalı Sanayici ve İş adamları Derneğinin (KONSİAD) Konyalıların önderliğinde kurulan güzide bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, kendisinin de buraya üye olduğunu ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı yaptığını anlattı.

Bolat, "Her daim Konya'nın, hemşehrilerimizin, bütün sanayicilerimizin, ticaret erbabının ve tüm Türkiye'mizdeki esnafımızın, çiftçimizin, sanayicimizin, tüccarımızın, emeklimizin ve memurumuzun hizmetinde olacağız. Ülkemize hizmetkarlık etmek bizim için en büyük bahtiyarlıktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Bolat, konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Konya Valisi İbrahim Akın, Yalova Valisi Hülya Kaya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, bazı milletvekilleri, siyasetçiler ve belediye başkanları ile birlikte alandaki stantları ziyaret etti.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
500

