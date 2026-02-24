Bakan Bolat: D-8'e desteğimiz artarak devam edecek

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın yeni Genel Sekreteri Süheyl Mahmud'u Ankara'da kabul etti. Bakan Bolat görüşmede, Türkiye'nin D-8'in kurucu ülkelerinden biri olarak Teşkilatın temel ilke ve hedeflerine güçlü desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 24 Şubat tarihinde Ankara'da bu yılın başında D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Genel Sekreteri olarak göreve başlayan, aynı zamanda 2015-2017 yılları arasında Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Süheyl Mahmud'u kabul etti. Görüşmede, Bolat, Türkiye'nin D-8'in kurucu ülkelerinden biri olarak Teşkilatın temel ilke ve hedeflerine güçlü desteğini sürdürdüğü vurgulayarak; D-8 üyesi ülkelerle ticaret ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesinin ülkemiz açısından öncelikli alanlardan biri olduğunu ifade etti.

'2030 YILINA KADAR 500 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMASI ORTAK HEDEFİ'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Bolat, 2025 yılı itibarıyla D-8 ülkelerinin Türkiye'nin toplam ihracatındaki payının yüzde 4,9, ithalatındaki payının ise yüzde 6,2 seviyesinde olduğunu belirtmiş; teşkilat içi ticaretin artırılmasına yönelik ortak çabalara dikkat çekmiştir. Bu çerçevede, Bakan Bolat, 2016 yılında yürürlüğe giren D-8 Tercihli Ticaret Anlaşmasının etkin olarak uygulanmasının önemine işaret etmiş; anlaşmanın yeni nesil ticaret anlaşmaları dikkate alınarak genişletilmesine yönelik başlatılan teknik çalışmalara ilişkin Genel Sekreter ile görüş alışverişinde bulunmuştur. Bolat ayrıca, Azerbaycan'ın D-8'e katılımının Teşkilatın ekonomik ağırlığını ve ticari bağlantılarını güçlendireceğini, üye ülkeler arasında yeni iş birliği imkanları yaratacağını ifade etmiştir. Son olarak, D-8 Ticaret ve Sanayi Odalarının merkezinin İstanbul'da (kalıcı bir Sekretarya oluşturularak) kurulmasına yönelik çalışmalar değerlendirilmiş; söz konusu sekretaryanın kurumsal kapasiteyi ve etkinliği artıracağı, Türkiye'nin sürece katkı sunmaya hazır olduğu ifade edilmiştir. D-8, üç kıtaya yayılan üyeleriyle birlikte yaklaşık 1,3 milyarlık nüfusu, 5,4 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılası ve 2,2 trilyon dolarlık küresel ticaret hacmiyle önemli bir ekonomik güçtür. Türkiye, teşkilat içi ticaret hacminin 2030 yılına kadar 500 milyar dolara çıkarılması ortak hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

'İŞ BİRLİĞİ ZEMİNİ SUNACAĞINA İNANIYORUZ'

Bakan Bolat, sanal medya üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bu yıl başında D-8 Genel Sekreteri olarak göreve başlayan Büyükelçi Sayın Sohail Mahmood'u bugün Ticaret Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Kurucu üyesi olduğumuz D-8 çatısı altında; ticaret ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın etkin uygulanması ve üye ülkeler arasındaki ticaretin artırılması yönündeki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Azerbaycan'ın katılımıyla daha da güçlenen D-8'in, İslam dünyasında daha adil, daha kuşatıcı ve daha etkili bir ekonomik iş birliği zemini sunacağına inanıyoruz. 2015-2017 yılları arasında Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi olarak Türkiye-Pakistan ilişkilerine önemli katkılar yapan Sayın Büyükelçinin yeni görevinde de aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum. Rabbim yolunu açık eylesin" dedi.

