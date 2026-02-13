Ticaret Bakanı Ömer Bolat ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi Açıklaması

Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmelerin finansal istikrarı pekiştirdiğini ve Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını azalttığını açıkladı. Hizmetler ve mal ihracatının rekor seviyelere ulaştığı belirtildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmelerle ülke risk priminin (CDS) son 7 yılın en düşük seviyelerinde seyrettiğini, risk primindeki güçlü iyileşmenin finansal istikrarı pekiştirdiğini ve dezenflasyon sürecine katkı sağladığını bildirdi.

Bolat, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aralık 2025 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Hizmetler ihracatının geçen yıl yüzde 4,6 artışla 122,6 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığını, mal ihracatının yüzde 4,4 yükselerek 273,4 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, toplam mal ve hizmetler ihracatının ise yüzde 4,5 artarak 396 milyar dolarlık rekor düzeye çıktığına işaret etti.

Bolat, 2002'de mal ve hizmet ihracatının 50 milyar dolar olduğunu ifade ederek, söz konusu yıldan bu yana anılan ihracat kalemlerinde 7,9 kat artış sağlandığının altını çizdi. Bolat, 2025 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranının Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yüzde 1,4 hedefiyle paralel gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, geçen yıl cari işlemler açığının 25,2 milyar dolar olduğunu bildiren Bolat, bu açığın son üç senedir makul düzeylerde "stabil" görünümünü devam ettirdiğine dikkati çekti. Bolat, böylece döviz piyasaları ile döviz yeterliliğinde olumlu ve istikrarlı seyrin sürdüğünü ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmelerle birlikte CDS, son 7 yılın en düşük seviyelerinde seyretmekte olup risk primindeki bu güçlü iyileşme, finansal istikrarı pekiştirmekte ve dezenflasyon sürecine katkı sağlamaktadır. Küresel ekonomideki zayıf talep koşullarına, ticaret gerilimlerine ve bölgesel risklere rağmen Türkiye ekonomisi, dış finansman ihtiyacını azaltan, makroekonomik istikrarı güçlendiren bir görünüm ortaya koymaktadır. Hem mal hem de hizmet ihracatımız artışını sürdürmekte, rekor tazelemeye devam etmektedir."

"Cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında"

Bakan Bolat, seyahat gelirlerinin geçen yıl 60 milyar dolar, taşımacılık gelirlerinin ise 42,4 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Söz konusu olumlu gelişmelerle cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında ve OVP ile uyumlu seyretmeye devam ettiğini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Cari işlemler hesabında izlenen dengelenme, uygulanan bütüncül ve kararlı ekonomi politikalarının bir sonucu olarak makroekonomik istikrarı güçlendirmekte aynı zamanda fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedefleriyle uyumlu şekilde yapısal reformların hayata geçirilmesi için de elverişli bir zemin oluşturmaktadır."

Önümüzdeki dönemde bir taraftan üreticilerimizi haksız ithalat baskısına karşı korumaya, diğer taraftan küresel ekonomideki dönüşümleri de dikkate alarak ülkemizin küresel ticaretteki konumunu sürdürülebilir şekilde güçlendirmeye yönelik politikaları uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
