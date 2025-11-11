Ticaret Bakanı Bolat: ABD ile Ticaret Hedefimizi 100 Milyar Dolar Olarak Belirledik

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Bizim bakanlık olarak uzak ülkeler stratejimiz ve hedef ülkeler stratejimiz kapsamında yer alan ABD'yle ticaret, yatırım, enerji iş birliğimizi daha büyük rakamlara yükselteceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'TOBB Ticaret Merkezleri Hedef Pazar ABD Zirvesi'ne katıldı. TOBB Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Bolat, ABD pazarının çok önemli olduğunu söyledi. Bolat, "2024'te 16,5 milyar dolar ABD'ye mal ihracatı yaptık. ABD'den de 18,8 milyar dolar ithalat yaptık. Türkiye olarak ABD pazarında yoğun bir şekilde yer alıyoruz. Bu noktada başta mücevherat ürünü, tekstil, hazır giyim, makine, gıda, tarım, demir çelik, otomobil, finans sanayi gibi ürünlerin ihracatını yapıyoruz. ABD'den ithalatımızda ise LNG, hurda demir, makine, organik kimyasallar, eczacılık ürünleri ve hava taşıtları alıyoruz ve iki ülkenin değerli liderleri 100 milyar dolar hedefine bağlılar. Bu noktada da biz de bu hedefe doğru koşuyoruz. Gelecek yıl 40 milyar doları aşacağız. Ticaret Bakanlığı olarak 2020 yılından bugüne ABD'de 24 adet yurt dışı pazarlama faaliyetini UR-GE Projesi desteklerimiz kapsamında gerçekleştirdik. ABD'de faaliyet gösteren 177 şirket birim kira desteğinden, 119 şirket tanıtım desteğinden, 158 şirketimiz ise marka desteğinden faydalanmıştır. Los Angeles ve New York'a genel ticaret heyetleri, sektörel ticaret heyetleri programları düzenlendi. E-ihracatı destekliyoruz" dedi.

'ABD'DEN ÖNEMLİ BEKLENTİLER İÇİNDEYİZ'

Türkiye-ABD ilişkilerinin sadece mal veya hizmet ticaret kapsamında değil aynı zamanda enerji ve savunma iş birliği kapsamında da devam ettiğini belirten Bolat, "ABD'den ülkemize gelen yaklaşık 15,7 milyar dolar doğrudan yatırımlar var. 2000'in üzerinde ABD'li firma Türkiye'de üretim yapıyor, ihracat yapıyor, istihdam sağlıyor. Türkiye'den de ABD'ye giden 13,4 milyar dolar doğrudan yatırımlar var. Bizim bakanlık olarak uzak ülkeler stratejimiz ve hedef ülkeler stratejimiz kapsamında yer alan ABD'yle ticaret, yatırım, enerji iş birliğimizi daha büyük rakamlara yükselteceğiz. Bunun yanında ABD'nin 2 Nisan'da aldığı tedbirler için de Türkiye'den yapılan ithalata önce yüzde 10, daha sonra ağustos ayında bu yüzde 10, 15'e yükseltilmiştir. İlave gümrük vergisi oranı uygulandı. Ancak Uzak Doğu ülkelerine uygulanan oranlarla mukayese ettiğimizde Türkiye'ye uygulanan gümrük vergilerini biz kötünün iyisi olarak değerlendirdik. Ama bu çerçevede ülkemizin haklarını ve çıkarlarını koruma konusunda Amerikan dış ticaretten sorumlu yüksek temsilci ve Ticaret Bakanlığı'yla görüşme turlarımız yapılıyor. Bu noktada ABD'nin Türkiye'den dış ticarette fazla verdiği gerçeğinden hareketle biz de tabii ABD'den önemli beklentiler içindeyiz" dedi.