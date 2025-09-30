Ticaret Bakanı Bolat, 2025 Yılı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 178,0 milyar dolar olmuştur" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Ağustosun, ithalatın ve dış ticaret açığının azaldığı, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise son 46 ayın en yükseği olan yüzde 83,8 olarak gerçekleştiği bir ay olduğunu vurgulayan Bolat, 2025 yılı Ağustos ayında ihracatın yüzde 1,2 azalışla 21 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Bolat, altın ve enerji hariç ihracatın ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artışla 20 milyar 301 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Bakan Bolat, Ağustos'ta mal ithalatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 oranında azalarak 25 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyleyerek, Ticaret Bakanlığı olarak öncü göstergelere göre, Ağustos ayında cari işlemler hesabında 5 milyar dolar civarında fazla verileceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.

Üretim, yatırım ve ihracat artışının, istihdama da yansıdığını sözlerine ekleyen Bolat, "Son açıklanan verilere göre, 2025 yılı Ağustos ayında istihdam 208 bin kişi artarak 32,8 milyon seviyesine yükselmiştir. Böylece istihdam Mayıs 2024'te görülen rekor seviyeye oldukça yakın bir düzeyde güçlü seyrini sürdürmüştür" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde üretilen Ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Bolat, şu ifadelere yer verdi:

"İhracatımız yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar olmuştur. 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 178,0 milyar dolar olmuştur. Ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 7,2 milyar dolar artarak 269,1 milyar dolara ulaşmıştır. Ağustos ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 940 milyon dolar olmuştur. Ocak-Ağustos döneminde ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artışla 238,2 milyar dolar olmuştur. Yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 16,2 milyar dolar artarak 356,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığımız 2025 Ağustos ayında yüzde 15,8 oranında azalarak 4,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."

Dış ticaret açığı verilerine de değinen Bolat, Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artışla 60,1 milyar dolar olduğunu, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının ise geçen yılın aynı ayına göre 9,0 milyar dolar artarak 87,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Bolat, ihracattaki artışın AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması zayıf dış talep, yakın coğrafyada süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimler, tarife artışlarının getirdiği belirsizliklere rağmen devam ettiğinin altını çizdi.

"İşsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşmiştir"

Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılara sundukları destekler ile ticari diploması faaliyetlerin de etkisiyle ihracatta elde edilen başarıların, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini dile getiren Bolat, "Son açıklanan verilerde istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 208 bin kişi artarak 32 milyon 829 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 49,4 olarak gerçekleşmiştir. Böylece istihdam 16 ay önce ulaştığı rekor seviyeye yakın tarihi olarak yüksek seyrini korudu. İşsizlik oranı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece son 28 aydır tek haneli seyrini sürdürerek yüzde 10'nun altında kalmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA