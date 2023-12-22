Ticaret Bakanı: 4,7 Milyar TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bakan Bolat: Gümrüklerde toplam 22 milyar TL müsadere yapıldı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerimizce, bu sene 11 ay içerisinde yapılan operasyonlar neticesinde tam 4,7 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi. 17 milyar 200 milyon liralık da kaçak ticari eşya ele geçirildi. Toplam 22 milyar lira müsadere (zor alım) gümrüklerde yapıldı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) düzenlenen 'Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı'na katıldı. Bakan Bolat'ın yanı sıra ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bakanlık bürokratları ve ticaret dünyasından isimler de konferansta yer aldı. Bakan Bolat, 2023 yılında 257 milyar dolar civarında mal ihracatı, 100 milyar dolar civarında hizmet ihracatı ve 365 milyar dolar civarında mal ithalatıyla ilgilendiklerini belirterek, "Bütün bunlar bizim gümrüklerimizden geçiyor. Türkiye'nin 154 aktif gümrük kapısı var ve toplamda 623 milyar dolarlık mal ticareti bu gümrüklerden geçmek zorunda. Toplam 8 milyon adet konteynerin işlemi yapılıyor. Biz bunu yaklaşık 16 bin gümrük çalışanımızla yapıyoruz. Kaçak ticaret ya da yasa dışı, uyuşturucu ticaretini engellemeye çalışıyor. Türkiye'nin 4'üncü kolluk kuvveti olan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bizim Bakanlığımızın bünyesinde. Amacımız, ticareti hızlandırıp ülkemize daha fazla döviz kazandırmak, ülkemize zarar verecek haksız şekilde ithali yapılan ürünlerle ilgili engelleyici olmak ve yasa dışı ticareti engellemek. Sağlığa ve halka zararlı tehlike maddelerin ticaretini yasaklamak ve müsadere etmek" diye konuştu.

'UYUŞTURUCU YAKALAMALARININ YÜZDE 15'İNİ BİZ YAPIYORUZ'

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre; küresel düzeyde ticaret yoluyla aklanan para miktarının, küresel ticaretin yüzde 2,5'ine tekabül ettiğini kaydeden Bakan Bolat, "Küresel mal ihracatı 25 trilyon dolar. Yüzde 2,5'i ticaret yoluyla aklanan ürün olduğuna göre; demek ki bu rakam 1 trilyon dolar. Narkotik endüstrisinin de yıllık 300 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını üzülerek söylemek zorundayız. Yasal ticareti sanayicilerin, ihracat ve ithalatçıların hızlı bir şekilde, zarar etmeyecek şekilde yapmaları da biz gümrük idarecilerinin önemli görevlerinden birisi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerimizce, bu sene 11 ay içerisinde yapılan operasyonlar neticesinde tam 4,7 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildi. 17 milyar 200 milyon liralık da kaçak ticari eşya ele geçirildi. Toplam 22 milyar lira müsadere gümrüklerde yapıldı. 4,7 milyar liralık uyuşturucunun miktar olarak karşılığı 11 ton. Uyuşturucuyla yakalananların yüzde 15'ini Gümrük Muhafaza ekipleri olarak biz yapıyoruz" dedi.

'3 MİLYAR TL'YE YAKIN GÜMRÜK CEZASI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Hatalı beyanları tespit edip, gerekli işlemleri yaptıklarını da ifade eden Bakan Bolat, "2023 yılının 11 ayında bugüne kadar sonradan yapılan kontrol ve ikincil kontrol çalışmaları sonucunda 3 milyar TL'ye yakın bir Gümrük Vergisi cezası tahakkukunu gerçekleştirdik. Devletimizin ve ekonomimizin gelir kaybı engellenmiş oldu. Türkiye'de toplanan vergi gelirlerinin yüzde 30'u gümrüklerde toplanmaktadır. 2023 yılında 22 milyar TL olan kaçak ticarete konu olan ürünler arasında 1375 ton akaryakıt, 4 milyon 743 bin elektronik eşya, 1 milyon 130 bin paket sigara, 389 milyon adet makaron, 47 milyon adet sigara kağıdı ve filtresi, 1 milyon 165 bin adet elektronik sigara ve aksamı, 4 bin 692 ton gıda ve 3 bin 824 adet tarihi eser, 4,7 ton uyuşturucu bu yakalamalar arasında yer almaktadır" açıklamasında bulundu.