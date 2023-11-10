Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan: İç piyasada rekabeti artırıcı ve tüketici haklarını koruyan ortam için çalışıyoruz

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "İç piyasada rekabeti artırıcı ve tüketici haklarını koruyan ortamın sağlanması için çalışıyoruz" dedi.

MÜSİAD Kırşehir Şubesi'nin açılışı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın katılımıyla yapıldı. Açılışta konuşan Kırşehir Şube Başkanı Enes Mehmet Polat, "3 ay önce Kırşehir'de göreve başladık. Yüzde 100'lük bir üye artışıyla görevimizi sürdürüyoruz. Kırşehir'e bin 200 metrekarelik bir alan oluşturduk. Şehrin ve sanayileşmenin gelişmesinde ve millete hizmet yolunda bu hizmet binasını çok iyi şekilde kullanacağız" şeklinde konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da, iç piyasada rekabeti artırıcı ve tüketici haklarını koruyan ortamın sağlanması için çalıştıklarını söyleyerek, " Türkiye'de iç ticaretin, ihracatın ve ithalatın ve gümrüklerin daha eski daha belirli bir çalışmasıyla ilgili birçok hizmetlerde bulunuyoruz. ve bu çalışmalarda özellikle iç piyasada rekabeti arttırıcı ve vatandaşımızın tüketicinin haklarını koruyan bir ortamın sağlanması için elimizden gelen her türlü çabayı yerine getirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki; stokçuluk ve fahiş fiyatla ilgili mücadelemiz her gün devam ediyor. Bununla ilgili tedbirler almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde otomobilde ciddi sıkıntılar vardı. ve bunlarla ilgili almış olduğumuz tedbirleri adım adım hayata geçirerek bugün belli bir noktaya geldik. Bu noktada özellikle geçtiğimiz 1 Kasım günü yürürlüğe giren yönetmelikle ilan sitelerimize bundan sonra yükümlülük getirdik" dedi.

Bakan Yardımcısı Gürcan, "MÜSİAD ile çok yakın işbirliğimiz var. İhracatımızı daha ileri bir seviyeye çıkarmak için bakanlığımızın, ihracatı destekleyen fuar destekleri, ihracatçımız olan desteklerini önümüzdeki yıl iki katını arttırarak da devam ettireceğiz ve 254 milyar dolar olan ihracatımızı daha da yukarılara taşımaya gayret edeceğiz. İş dünyamızla beraber hareket edeceğiz" diye konuştu.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise, "Yurt dışında 90 ülkede yurt içinde 84 farklı şehirde şubesi olan 14 binden fazla iş insanını bünyesinde barından 60 binden fazla şirkete sahip 2 milyondan fazla kişiye istihdam sunan çok önemli bir sivil toplum örgütü. Bu nedenle iş insanları ülkemizin gelişmesi için mücadele ediyor" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR