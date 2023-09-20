Ticaret Bakan Yardımcısı: Esnaf ve sanatkarlara 416 milyar lira faiz indirimli kredi kullandırıldı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, esnaf ve sanatkarlara 2002 yılından günümüze kadar toplamda 416 milyar lira faiz indirimli kredi kullandırıldığını açıkladı. Ayrıca, 31 Ağustos itibariyle 2023 yılı içerisinde 131,7 milyar lira tutarında kredi kullandırıldığı belirtildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "2002 yılından günümüze esnaf ve sanatkarımıza kullandırılan faiz indirimli kredi tutarı 416 milyar lirayı buldu. 31 Ağustos sonu itibariyle 2023 yılı içerisinde 131,7 milyar lira tutarında kredi kullandırılmıştır." dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Uşak Belediyesince yapımı tamamlanan Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı ve Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binası açılışı ile Ahilik Haftası kutlamalarına katıldı.

Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı'ndaki programda konuşan Gürcan, ahiliğin bir okul, yaşam tarzı ve hayat biçimi olduğunu belirtti.

Gürcan, ahiliğin iyilik yapmak, hayırda yarışmak olduğu gibi zulme ve zalime karşı da mücadele etmek anlamına geldiğini ifade etti.

Esnaf ve sanatkarın finansmana ulaşımını kolaylaştırmak için birçok adım attıklarını anlatan Gürcan, şöyle devam etti:

"Esnaf ve sanatkarlara sağlanan işletme kredisi üst limitini 500 bin liraya, yatırım kredisi üst limitini 1 milyon 500 bin liraya yükselttik. Sıfır faizli krediler arasında genç girişimci kredisinin üst limitini 300 bin liraya yükselttik, burada genç girişimci tanımını da 30 yaştan 35 yaşa yükselttik. Yakın dönemde esnaf ve sanatkarlara 100 milyar liralık bir kredi paketi tahsis edilmiş, akabinde bu kaynak 50 milyar lira ile ikmal edilmiş olup, bu kaynak esnaf ve sanatkarlarımızın kullanımına sunulmuştur. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi sayısı yaklaşık 1000'i aşmıştır. 5061 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla değişiklik yapılarak geriye dönük 1 yıl içerisinde kullanılabilecek kredi sayısını 2'den 3'e çıkarttık"

Gürcan, 2002 yılında yüzde 47 olan esnaf kredilerinin faizlerini yüzde 15'lere kadar indirdiklerini belirterek, "2002 yılından günümüze esnaf ve sanatkarımıza kullandırılan faiz indirimli kredi tutarı 416 milyar lirayı buldu. 31 Ağustos sonu itibarıyla 2023 yılı içerisinde 131,7 milyar lira tutarında kredi kullandırılmıştır." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubattaki depremlerin ardından bölge esnafı için de birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini kaydeden Gürcan, esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi geri ödemelerinin 6 ay ertelendiğini, daha sonra 6 ay daha uzatma imkanı getirildiğini hatırlattı.

Uşak Vali Vekili Muammer Balcı da esnaf ve sanatkarların, kardeşliğin teminatı, birliğin sigortası, ekonominin temel taşı olduğunu ifade etti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise belediye olarak hep esnafın yanında olduklarının, göreve geldikleri günden bu yana esnaf odalarıyla ve temsilcileriyle uyum içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Uşak Belediyesi eski hizmet binasını baştan aşağıya yenileyerek üst katın tamamını Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine tahsis ettiklerini dile getiren Çakın, "Alt katta oluşturduğumuz dükkanları da, Uşak'ın yöresel ürünlerini bir arada bulabileceğiniz, özellikle coğrafi işaretli ürünlerimiz başta olmak üzere baklavamız, tarhanamız, gelin helvamız, kilimimiz, halımız ve dokumamızda dahil pek çok Uşak el emeği ürünlerini burada misafirlerimizle buluşturacağız." şeklinde konuştu.

Programda AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da bir konuşma yaptı.

Törende protokol üyelerince ilin çırağı Enes Uçar'a, ilin kalfası Efe Kaan Genç'e çeşitli hediyeler takdim edilip, ilin ahisi Ömer Köse'ye de kaftanı giydirildi.

Daha sonra protokol üyelerince çarşı ve hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi.