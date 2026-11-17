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Mersin'de gelecek yıl ikinci kez organize edilecek Ekonomi Zirvesi kapsamında hazırlık toplantısı düzenlendi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde yapılan toplantıda, Mersin'in potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için ortak hedefler oluşturulmasının önem taşıdığını belirtti.

Daha önce yapılan Mersin Ekonomi Zirvesi'nde kentin vizyon projeleri için yol haritaları belirlediklerini dile getiren Ağar, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız olarak Mersin Ekonomi Zirvesi kapsamında belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmaya ve süreci koordine etmek adına sizlerle birlikte takip etmeye devam edeceğiz."

Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz de amaçlarının, zirvede ortaya konulan hedeflerin yatırım, istihdam, üretim ve vatandaşların refahına dönüştürmek olduğunu anlattı.

Zirve kapsamında çalışmaların devam ettiğini söyleyen Demiröz, "Bu toplantıda alınan görüşleri değerlendirip Ticaret Bakanlığımıza arz edeceğiz. Bakanlığımızın vermiş olduğu kararlar doğrultusunda biz aksiyon ve izleme konusunu takip edeceğiz." dedi.

Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Hakan Kayacı da platform olarak Mersin'in ortak menfaatleri doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantıya, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bürokratları, kent protokolü ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA