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THY yöneticisi Ecertaş, Londra Helal Forumu'nda helal turizmdeki değişime dikkat çekti

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Londra Helal Forumu'nda helal turizmdeki değişim ve gençlerin büyük kitle oluşturduğu belirtildi. THY Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Melih Şükrü Ecertaş, THY'nin 360 noktaya uçtuğunu, helal standartlarına uyum ile üst düzey hizmetin birbirini tamamladığını söyledi.

Küresel helal ekonomisindeki büyüme potansiyeli ve yatırım fırsatlarının tartışıldığı Londra Helal Forumu'nda, helal turizm ekonomisinin köklü bir değişimden geçtiği ve gençlerin bu alanda giderek daha büyük bir kitle oluşturduğu ele alındı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, İslam Ticaret ve Kalkınma Odası (ICCD) ve Helal Ürünler Geliştirme Şirketinin (HPDC) ortak girişimi olan "Halal360 Platformu" tarafından 10-11 Ekim'de Queen Elizabeth II Centre'da düzenlenen Londra Helal Forumu başladı.

Türk Hava Yolları (THY) Bağımsız Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Dr. Melih Şükrü Ecertaş, forumun "Helal Seyahat Ekonomisi: Talep Sinyallerinden Destinasyon Değerine" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, THY'nin dünya çapında yaklaşık 360 noktayı birbirine bağladığını belirterek büyük ölçekli ve kapsamlı bir ekosistemi yönettiklerini söyledi.

Dünyada en fazla noktaya uçan hava yolu şirketi olarak helal seyahat ekonomisinin bugün köklü bir paradigma değişiminden geçtiğini gözlemlediklerini anlatan Ecertaş, destinasyonların değerini artıran ve küresel bağlantıları güçlendiren yenilikçi ve proaktif bir yaklaşım benimsemek istediklerini dile getirdi.

Ecertaş, THY'nin konumu itibarıyla "küresel ulaşım koridorlarının şekillendirmesinde önemli bir aktör haline geldiğini" ifade ederek İstanbul'un da helal seyahat ekonomisi içindeki benzersiz coğrafi ve kültürel konumunu küresel destinasyonlarla bağlantı kurmak için değerlendirdiklerini aktardı.

Öte yandan, seyahat deneyiminin tüm aşamalarının tek bir kurum tarafından karşılanamayacağını söyleyen Ecertaş, bu nedenle turizm otoriteleri, teknoloji şirketleri ve helal seyahat kuruluşlarıyla işbirliklerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Ecertaş, THY'nin uçak içinde de helal turizme yönelik hizmetler sunduğunu dile getirerek helal standartlarına uyum ile üst düzey hizmetin birbirini tamamen tamamlayan unsurlar olduğunun altını çizdi.

Helal Turizm Ağı (HTN) temsilcisi Hafsa Gaher de oturumda yaptığı konuşmada, sektördeki seyahat anlayışının dönüşüm geçirdiği bir dönem olduğunu belirtti.

Helal turizmin değerini anlamaya ve anlatmaya odaklanılan aşamadan artık bu pazarın gerçek potansiyelinin ortaya konulduğu bir aşamaya geçildiğini söyleyen Gaher, gençlerin helal seyahat açısından giderek daha büyük bir kitle oluşturduğunu kaydetti.

Crescentrating ve HalalTrip CEO'su Fazal Bahardeen ise Müslüman gezginlere yönelik hizmet kalitesini artırmanın önemini vurguladığı konuşmasında, birçok ülkedeki seyahat altyapısının giderek geliştiğini ve destinasyonların Müslüman gezginlere yönelik hizmetlerini artırmaya başladığını belirtti.

IFING Media Limited CEO'su Mudathir Adesanya da Müslüman gezginlere güvenilir içerik ve dijital platformlar üzerinden ulaşmanın önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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