THY ve AnadoluJet'in 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY ve AnadoluJet'in 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

AA - Gökhan Yılmaz - Ekonomi
 - Güncelleme:
THY ve AnadoluJet'in 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile AnadoluJet'in 13 Mart Pazar günü İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirmeyi planladığı 192 sefer iptal edildi.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından 12 Mart'ta yapılması planlanan 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 163 SEFER İPTAL OLDU

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Mart Pazar günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 163 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 29 olmak üzere toplam 192 sefer iptal edilmiştir." denildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi

Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Mart, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title