THY ve AnadoluJet'in 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından 12 Mart'ta yapılması planlanan 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 163 SEFER İPTAL OLDU

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Mart Pazar günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 163 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 29 olmak üzere toplam 192 sefer iptal edilmiştir." denildi.