THY, Van Havalimanı Tadilatı İçin Ek Seferler Düzenliyor
Türk Hava Yolları, Van Ferit Melen Havalimanı'ndaki tadilat çalışmaları nedeniyle Muş ve Ağrı'ya ek seferler planladığını açıkladı. Uçuşlar, 1 Mayıs-5 Eylül 2025 tarihleri arasında sınırlı tarife ile gerçekleşecek.
VAN Ferit Melen Havalimanı'nda yapılacak tadilat çalışmaları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) yolcuların mağdur olmaması için Muş ve Ağrı'ya ek seferler planladıklarını açıkladı.
Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Van Ferit Melen Havalimanı'nda gerçekleştirilecek tadilat çalışmaları nedeniyle; 1 Mayıs-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uçuşlarımız sınırlı tarife ile gerçekleşecek. 5 Eylül-5 Aralık 2025 tarihleri arasında ise havalimanı geçici olarak kapalı olacaktır. Bu süreçte yolcularımız için Muş ve Ağrı havalimanlarına ek seferler planlanmıştır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi