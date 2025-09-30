THY, Temeşvar ile Erivan Arasında Tarifeli Sefer Başlatıyor
Türk Hava Yolları, Romanya'nın Temeşvar şehri ile Ermenistan'ın başkenti Erivan arasında tarifeli seferler başlatacağını duyurdu.
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız yönetim kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi