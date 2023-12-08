THY'nin Genel Müdür Yardımcısı Türkiye'nin En Etkin 50 CFO'su Arasında Gösterildi

TÜRK Hava Yolları (THY) Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, her yıl geleneksel hale gelen ' Türkiye'nin En Etkin 50 CFO' araştırmasında Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında gösterildi. Şeker, ödülünü İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle aldı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada ödüllerin belirlenmesinde Fortune listesinde yer alan şirketler ve bu şirketlerin cirosal gücü, karlılık oranları, büyüme hızı ve çalışan sayılarına dikkat edildiği belirtilerek, listeye giren şirketlerde görev yapan CFO'ların kariyer süreçleri, sektörde ortaya koydukları farklılıklar ve finansal çalışmalarında hayata geçirdikleri işlerin titizlikle incelendiği kaydedildi. Araştırma sonuçlarına yer verilen açıklamada, "Finansal başarıları en etkin olan 50 kişinin etkinlikte bir araya geldi ve liderlerin konuşmalarında zorlu dönemlerde başarılı şekilde şirketlerini nasıl yönlendirdiklerini ve karlılığa önemli ölçüde nasıl etkilerinin olduğunu belirtti" denildi.

"ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILARI TÜM EKİBİMİZLE BİRLİKTE ELDE ETTİK"

Açıklamada, THY'de 8 yıla yakın bir süredir Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Murat Şeker'in de ifadelerine yer verildi. Şeker, "Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketinin bir üyesi olarak bu ödüle layık görülmek beni oldukça mutlu ediyor. Biz çok güçlü ve büyük bir aileyiz, çok önemli başarıları tüm ekibimizle birlikte elde ettik. Güçlü performansımızı sürdürülebilir kılmak için yine hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bu ödülü tüm Türk Hava Yolları çalışanları adına aldım. Büyüyen ve gelişen ülkemizin dünya ekonomisinden aldığı payı markamızın gücü ile artırmaya devam edeceğinden eminim" diye konuştu.