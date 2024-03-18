Üye Girişi
Haberler

THY Hukuk ve Uyum Başkanı Berkant Kolcu, ödüle layık görüldü

Güncelleme:

Türk Hava Yolları (THY) Hukuk ve Uyum Başkanı Berkant Kolcu, 'Lexology European Counsel Awards 2024' ödüllerinin 'Taşımacılık ve Lojistik-Bireysel' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türk Hava Yolları (THY) Hukuk ve Uyum Başkanı Berkant Kolcu, "Lexology European Counsel Awards 2024" ödüllerinin "Taşımacılık ve Lojistik-Bireysel" kategorisinde ödüle layık görüldü.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Kolcu, İngiltere'nin başkenti Londra'daki The Waldorf Hilton'da 14 Mart'ta düzenlenen "Lexology European Counsel Awards 2024" ödül töreninde, "Taşımacılık ve Lojistik-Bireysel" kategorisinde ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kolcu, "THY'deki tüm hukuk ve uyum ekibimizin sıkı çalışmasının ve özverisinin bir kanıtı olan bu ödüle layık görülmekten onur duyuyorum. Hava yolumuzun çok yönlü küresel havacılık sektöründe sorunsuz ve uyumlu operasyonlarını garanti altına alan, yasal gerekliliklere uygun çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu ödülün, THY'nin küresel uyum ve başarısına önemli ölçüde katkıda bulunan Kolcu'nun, derin hukuki uzmanlığını, stratejik zekasını ve liderliğini vurguladığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ulaşım Havacılık Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title