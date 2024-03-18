THY Hukuk ve Uyum Başkanı Berkant Kolcu, ödüle layık görüldü

Türk Hava Yolları (THY) Hukuk ve Uyum Başkanı Berkant Kolcu, "Lexology European Counsel Awards 2024" ödüllerinin "Taşımacılık ve Lojistik-Bireysel" kategorisinde ödüle layık görüldü.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Kolcu, İngiltere'nin başkenti Londra'daki The Waldorf Hilton'da 14 Mart'ta düzenlenen "Lexology European Counsel Awards 2024" ödül töreninde, "Taşımacılık ve Lojistik-Bireysel" kategorisinde ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kolcu, "THY'deki tüm hukuk ve uyum ekibimizin sıkı çalışmasının ve özverisinin bir kanıtı olan bu ödüle layık görülmekten onur duyuyorum. Hava yolumuzun çok yönlü küresel havacılık sektöründe sorunsuz ve uyumlu operasyonlarını garanti altına alan, yasal gerekliliklere uygun çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu ödülün, THY'nin küresel uyum ve başarısına önemli ölçüde katkıda bulunan Kolcu'nun, derin hukuki uzmanlığını, stratejik zekasını ve liderliğini vurguladığı belirtildi.