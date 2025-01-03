THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu

Sunduğu şartlar ve yüksek maaş olanakları nedeniyle kabin memuru olmanın hayalini kuranlar en çok Türk Hava Yolları'nı (THY) tercih ediyor. THY tarafından birçok aşamadan geçirilen adaylar arasından zorlu aşamaları başarıyla tamamlayanlar ise kabin memurluğuna ilk adımını atmış oluyor. Mülakatların ardından da bu kez seçilen adayların eğitim süreci başlıyor.

THY, 2025 YILININ MAAŞ TABLOSUNU AÇIKLADI

Kabin memurlarının maaşları ise deneyim yılı, uçuş saatlerine göre değişiyor. Son olarak, 2025 yılının maaş tablosu THY tarafından açıklandı. Buna göre, yeni başlayan hosteslerin maaşı 70 bin TL'den başlıyor ve 100 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Deneyimli hostesler için maaş aralığı ise 100 bin TL ile 160 bin TL arasında değişiyor. Ayrıca, yönetici kabin memurları ve uzun uçuş saatleri olan personellerin maaşları daha yüksek olabiliyor.

EK ÖDEMELER VE AVANTAJLAR

Öte yandan THY tarafından kabin memurları için bazı ek ödemeler ve avantajlar da sunuluyor: